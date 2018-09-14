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الرئيسية | رياضة | المغرب الفاسي يعزز صفوفه بخدمات لاعب إيفواري

المغرب الفاسي يعزز صفوفه بخدمات لاعب إيفواري

المغرب الفاسي يعزز صفوفه بخدمات لاعب إيفواري
أوعنا بلعيد
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 05:59

عزّز فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم صفوفه بتعاقده مع اللاعب الإيفواري ديالو كوامي روموالد سيدريك كواسي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه السابق ويليامس فيل الإيفواري.

وتعاقد "الماص" مع اللاعب ديالو كواسي من أجل تعزيز الخط الدفاعي وتقوية مركز قلب الدفاع لتفادي استقبال الأهداف من الفرق المنافسة، لا سيما أن إدارة "النمور الصفر" ترغب في إعادة الفريق إلى القسم الوطني الممتاز وإلى سابق عهده عندما كان "الماص" من بين أقوى الأندية في البطولة الوطنية ويضرب له ألف حساب.

ويشغل اللاعب الجديد مركز قلب الدفاع، ويملك في مسيرته الكروية 18 لقاء دوليا خاضها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما شارك في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية في نسخته الأخيرة رفقة ناديه ويليامس فيل، وخاض نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين موسم 2016 رفقة كوفي بوا ودجيدجي غيزا، لاعبا "الماص"، وشارك كذلك في "الشان" الذي نظم في المغرب موسم 2018 وعرف فوز أسود الأطلس بلقب البطولة.

ويعول "الماص" على مجهودات محمد مديحي، مدرب الفريق، وطاقمه المساعد من أجل قيادة الفريق إلى تحقيق النتائج الإيجابية هذا الموسم وتجاوز كبوة الإقصاء من مسابقة كأس العرش في وقت مبكر أمام الجار الوداد الرياضي الفاسي، إذ لا حديث بين أنصار النمور الصفر (الصافانا) إلا عن إعادة الفريق إلى القسم الأول وإلى معانقة الألقاب من جديد.

يشار أن فريق "الماص" سيخوض مباراته أمام شباب بن جرير، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة الثانية من منافسة القسم الثاني للبطولة الاحترافية، فوق أرضية المركب الكبير بمدينة مراكش، في اللقاء الذي ستعطى انطلاقته في تمام الساعة الرابعة عصرا، وسبق لـ"الماص" أن حقق الفوز بهدف نظيف أمام اتحاد سيدي قاسم برسم الجولة الأولى.

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