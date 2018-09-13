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الرئيسية | رياضة | ركلات الترجيح تبقي المسفيويين في كأس العرش

ركلات الترجيح تبقي المسفيويين في كأس العرش

ركلات الترجيح تبقي المسفيويين في كأس العرش
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:09

تأهل أولمبيك آسفي إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على ضيفه حسنية أكادير بالضربات الترجيحية، بحصة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على أرضية ملعب المسيرة بأسفي، برسم منافسات دور ثمن النهاية.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي من هذه المباراة قد انتهى بالتعادل دون أهداف، بينما يرتقب أن يحل المسفيويون، خلال دور ربع النهاية، ضيوفا على الفائز في اللقاء الذي سيجمع بين الوداد البيضاوي و اتحاد طنجة، و الذي أجل إلى وقت لاحق بسبب التزام الفريق البيضاوي في المنافسات القارية عصبة أبطال إفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - [email protected] الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:23
رغم هذا الفوز للفريق المحلي ، إلا أن هناك مجموعة من البدو الدخلاء في أروقة المكتب المسير ( أصحاب الشكارة ) أنهكو ميزانية الفريق بالنهب و التخلويض ، للأسف هناك لاعبين قدماء من أبناء المدينة أيضا داخل الإدارة اتسخت ايديهم بالفساد ، كاللاعب التلمسي الذي تم استقطابه من فرنسا و توقيع عقده مباشرة بدون احترام أدنى معايير و شروط اللعبة ، لأن عمه عبد الرزاق التلمسي تمساح من تماسيح المكتب المسير ،،، عندو خالتو فالعرس ،
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2 - storm الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:27
allez OCS ! inchallah treb7ou WAC kif dima
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3 - مغامرات ابو الحروف الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:35
كالعادة القرش المسفيوي قوي بميدانه وصعب المراس
الف مبروك التاهل المسفيوي والمتاهل من مبارة الوداد وطنجه ستنتطره مبارة حامية الوطيس امام اسفي خاصة اذا كانت المباره باسفي
الاولمبيك كان بامكانه حسم المباره باخر ثانية من الوقت الاضافي لو مرر المدافع البرازيلي الكرة براسه عوض قذفها من زاوية مغلقة باتحاه المرمى
ختاما لا نقول الا اللهم لاشماته في الاخ سوسي حر ففريقه اراه سيخرج خاوي الوفاض هذا الموسم كذلك ودون حتى لقب الخريف الرمزي الذي تباهى به
اللهم لا شماته وصافي والاولى الاهتمام بامور فريقك الذي باع المع عنصر لديه ويسير نحو موسم 0 عوض التقواص على الراجا والتباكي على التحكيم, الاولى من الان التباكي على حال فريقك الذي يمثل اغنى منطقه سياحيه ومع ذلك الالقاب فقيرة
على العموم سوسي حر لا يمثل الا نفسه وحظ موفق للحسنية بقادم الايام والف مبرووووووووووووك للقرش المسفيوي.فعلا فريق صعب المراس بميدانه ويلعب من القلب بميدانه
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4 - rachid الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:54
الدميعي والخطة الدفاعية المميتة نفس النهج لم يغيره الاولمبيك مع بنهاشم كانت أفضل بكثير وتميل إلى اللعب الهجومي والفرجة
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5 - عبد الرحيم اوحميد الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:08
سفيانيون اوسفويون او اسفيويون ....الخ وليسوا مسفويين لسبب بسيط هو انه توجد قبيلة كبيرة شاسعة في احواز مراكش شرقها تشمل اغمات وايت اورير وتغدوين وسيدي غياث تسمى هذه القبيلة مسفيوة والمنتسبون اليها مسفيويون فالمرجو تصحيح النسبة حتى يرتفع كل لبس
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6 - سوسي حر. الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:18
مستوى متواضع او بالاحرى هزيل من الفريقين...مقابلة لم ترقى الى مستوى التطلعات...اقصاء مستحق لحسنية اكادير...الحسنية لم تقدم ما يشفع لها للمرور للدور المقبل...فريق مشتت ..تواضع على مستوى جميع الخطوط..عدم التجانس بين اللاعبين...غياب القائد او الدينامو و العقل المفكر فالفريق..و رب ضارة نافعة..و هدا الاقصاء فرصة لمراجعة الاوراق و البحث عن مواضع الخلل و اصلاحه قبل فوات الاوان...و 10/10 بالنسبة للحكم زوراق...تحكيم جيد ..
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