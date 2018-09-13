ركلات الترجيح تبقي المسفيويين في كأس العرش

هسبريس ـ و.م.ع

تأهل أولمبيك آسفي إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على ضيفه حسنية أكادير بالضربات الترجيحية، بحصة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على أرضية ملعب المسيرة بأسفي، برسم منافسات دور ثمن النهاية.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي من هذه المباراة قد انتهى بالتعادل دون أهداف، بينما يرتقب أن يحل المسفيويون، خلال دور ربع النهاية، ضيوفا على الفائز في اللقاء الذي سيجمع بين الوداد البيضاوي و اتحاد طنجة، و الذي أجل إلى وقت لاحق بسبب التزام الفريق البيضاوي في المنافسات القارية عصبة أبطال إفريقيا.