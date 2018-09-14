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ضربات الجزاء تؤهل الجديدة على حساب الفتح
الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:15
تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على مضيفه اتحاد الفتح الرياضي، بالضربات الترجيحية 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن،برسم منافسات دور ثمن النهاية.
وكان الوقتان الأصلي والإضافي من هذه المباراة قد انتهى بالتعادل دون أهداف.
وسيلتقي الفريق الجديدي في دور ربع النهاية مع الفائز في اللقاء الذي سيجمع اولمبيك خريبكة ونهضة بركان يوم 26 شتنبر الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - YEB الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:50
Je voulais regarder le match sur Arriadia mais quel deception avec ce présentateur. Il dit rien, que des petits phrases incomplète par-ci et par là. 20minutes il a pas mentionné le nom des équipes une seule fois. Faqsa ousafi
2 - محمد انا الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:14
ألجديدة لا تستهل التاهل .طاليب والمكتب افرغ الفريق من اجود لاعبيه .فريق تاءيه في الملعب اما واحد اللاعب نغا لامحل له من الاعراب ذاخل الفريق ومع ذلك طاليب متشبت به الاجدر فسح المجال لشاب ابن الفريق للعب مكانه .الناس كتجيب لاعب ليعطي الاضافة للفريق وهاذ السيد جيبينوا يتعلم الكرة مع الجديدة .
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