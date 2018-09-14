ضربات الجزاء تؤهل الجديدة على حساب الفتح

هسبريس - و.م.ع

تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى دور ربع نهاية كأس العرش لكرة القدم لموسم 2017-2018، بعد فوزه على مضيفه اتحاد الفتح الرياضي، بالضربات الترجيحية 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن،برسم منافسات دور ثمن النهاية.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي من هذه المباراة قد انتهى بالتعادل دون أهداف.

وسيلتقي الفريق الجديدي في دور ربع النهاية مع الفائز في اللقاء الذي سيجمع اولمبيك خريبكة ونهضة بركان يوم 26 شتنبر الجاري.