ريفالدو: ريال مدريد لا يفتقد كريستيانو حتى الآن

هسبريس ـ مُتابعة

قال اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو إن ريال مدريد لا يفتقد نجمه السابق كريستيانو رونالدو، حتى الآن، ويتعامل بشكل جيد مع رحيله إلى يوفنتوس.

وقال ريفالدو، في تصريحات نشرها موقع بيت المراهنات Betfair الذي يعمل لديه البرازيلي الدولي السابق كسفير، إن "الفريق يتعامل بشكل جيد مع رحيل رونالدو وحتى الآن لا يفتقد نجمه السابق. المسؤولية ملقاة على بيل وبنزيمة في غيابه وهذا جيد لإثبات قدرات الفريق".

وأضاف: "ربما يفتقد الفريق رونالدو لاحقا على مدار الموسم، ولكنه حتى الآن اثبت أنه يلعب جيدا ويحقق نتائج بدونه"، كما توقع ريفالدو أن يحسم ريال مدريد مباراته امام اثلتيك بلباو، غدا السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم (0-1).

وقال النجم الأسبق للبارصا: "سان ماميس ملعب صعب للزوار. ريال مدريد سيعاني من أجل تحقيق النصر". أما مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة، على ملعب "أنويتا"، فتوقع أن تنتهي لصالح الفريق الكتالوني 1-2 ؛ على الارجح بهدفين لميسي وسواريز.