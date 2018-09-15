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الرئيسية | رياضة | تشيلسي رفض خدمات الفرنسي مبابي قبل سنوات

تشيلسي رفض خدمات الفرنسي مبابي قبل سنوات

تشيلسي رفض خدمات الفرنسي مبابي قبل سنوات
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 شتنبر 2018 - 00:50

أكد كشاف تشيلسي السابق سيرجي دانييل بوجا أن النادي كاد أن يضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، في 2012، لكنه رفض لعدم التزامه بالمهام الدفاعية بالشكل الكافي.

وكان بوجا قد احضر في 2012 مبابي، بينما كان يبلغ 13 عاما، ليخضع إلى اختبار في نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال بوجا: "تشيلسي كان أول فريق يختبر،. قبل ريال مدريد، وكان لي صديق يعمل بشركة نايك، وعندما كنت في فرنسا التقيت به وسألني عما إذا كنت قد سمعت عن فتى يدعى مبابي، كان يلعب في فريق بوندي المتواضع بباريس".

وأضاف: "أحضرته ومعه اسرته، وبعد أسبوع معنا قلنا إننا نرغب في أن يعود لاجراء اختبار جديد. اتذكر ان والدته قالت إن ابنها لن يعود، وإذا كنا نريدونه فعلينا التعاقد معه قبل أن يكلفنا، في خلال خمس سنوات، 50 مليونا".

واعتبر بوجا بان والدة مبابي كانت على حق؛ بعدما انتقل اللاعب الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.

وقال المصدر: "كان لاعبا مهاريا، ولكن الكرة الإنجليزية تبحث عن لاعبين يعملون بجد، وهو لم يكن هكذا وقتها من الناحية الدفاعية. عندما كان يمتلك الكرة يلعب بشكل رائع، ودونها لم يبذل الجهد الكافي، ولذا أرادوا أن يخضع لاختبار آخر".

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