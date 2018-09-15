24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- مرض مجهول يودي بحياة 50 شخصا في الهند
- "نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"
- تنسيق جمعيات "أوسيكيس" يطالب بإعدادية محلية
تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (152)
- كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب - (106)
- هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ - (56)
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد - (49)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تشيلسي رفض خدمات الفرنسي مبابي قبل سنوات
أكد كشاف تشيلسي السابق سيرجي دانييل بوجا أن النادي كاد أن يضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، في 2012، لكنه رفض لعدم التزامه بالمهام الدفاعية بالشكل الكافي.
وكان بوجا قد احضر في 2012 مبابي، بينما كان يبلغ 13 عاما، ليخضع إلى اختبار في نادي تشيلسي الإنجليزي.
وقال بوجا: "تشيلسي كان أول فريق يختبر،. قبل ريال مدريد، وكان لي صديق يعمل بشركة نايك، وعندما كنت في فرنسا التقيت به وسألني عما إذا كنت قد سمعت عن فتى يدعى مبابي، كان يلعب في فريق بوندي المتواضع بباريس".
وأضاف: "أحضرته ومعه اسرته، وبعد أسبوع معنا قلنا إننا نرغب في أن يعود لاجراء اختبار جديد. اتذكر ان والدته قالت إن ابنها لن يعود، وإذا كنا نريدونه فعلينا التعاقد معه قبل أن يكلفنا، في خلال خمس سنوات، 50 مليونا".
واعتبر بوجا بان والدة مبابي كانت على حق؛ بعدما انتقل اللاعب الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.
وقال المصدر: "كان لاعبا مهاريا، ولكن الكرة الإنجليزية تبحث عن لاعبين يعملون بجد، وهو لم يكن هكذا وقتها من الناحية الدفاعية. عندما كان يمتلك الكرة يلعب بشكل رائع، ودونها لم يبذل الجهد الكافي، ولذا أرادوا أن يخضع لاختبار آخر".