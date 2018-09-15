الفرنسي ألان أوليو مديرا تقنيا للوداد البيضاوي

أوعنا بلعيد

أعلن المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي تعاقده مع الفرنسي ألان أوليو، بعقد يمتد لموسمين، ليشغل منصب المدير التقني للفريق خلفا لمحمد سهيل الذي قدم استقالته بداية هذا الأسبوع.

ونشر الوداد الرياضي، عبر موقعه الرسمي، خبر تعاقده مع الفرنسي ألان أوليو، الذي ارتبط اسمه بأولمبيك ليون؛ فقد لعب بقميصه لعدة سنوات كلاعب، لينتقل من بعدها إلى خوض غمار التدريب بالفريق نفسه قبل أن يتقلد من بعدها منصب مدير التكوين.

وراكم أوليو العديد من التجارب والخبرة الميدانية خلال مسيرته، إذ تقلد منصب مساعد المدرب بنادي فالينسيان الفرنسي لأربع سنوات (1991-1995)، وعاد ليشغل المنصب ذاته بفريق أولمبيك أليس الفرنسي لموسمين (1995-1997)، وعرج نحو مجال التكوين ليتقلد منصب المسؤول عن مركز التكوين بنادي أولمبيك ليون لثلاثة مواسم (1997-2000).

الإطار نفسهعاد لتقلد منصب مساعد المدرب بالفرق الأول بليون لموسمين (2000-2002)، ليتحمل مسؤولية إدارة مركز التكوين بنادي ليون لخمس سنوات (2002-2007)، ليصل بعدها إلى اتفاق مع نادي لوهافر ليدرب فريق الشباب لموسم واحد، ثم عاد ليشغل منصب المدرب المساعد بنادي نيس لعام واحد وهي المدة نفسها التي قضاها كمدرب مساعد في فريق نوشاتيل السويسري.

وتعود أول تجربة خاضها الفرنسي ألان أوليو في مسيرته بالمغرب إلى عام 2010 عندما شغل منصب مدير مركز التكوين بنادي الفتح الرياضي واستمر برفقته لأربع سنوات، ليعود مجددا إلى فريق ليون الفرنسي عندما شغل منصب مدرب الفريق الثاني، وقبل أن يتعاقد معه فريق الوداد الرياضي كان قد شغل منصب مدير مركز التكوين بنادي داكار الفرنسي لموسمين (2015-2017).