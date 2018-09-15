زياش يخطف مزيدا من الأضواء بالدوري الهولندي

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، كأفضل لاعب في "الإيرديفيزي" بداية هذا الموسم جراء ما قدمه "المايسترو المغربي" وصانع ألعاب العملاق الهولندي خلال المباريات التي خاضها إلى حد الآن.

وحسب مؤشر الموقع العالمي "هوسكورد"، المتخصص في الإحصائيات وتقييم مستوى اللاعبين في مختلف الدوريات العالمية ومتابعة مردودهم فوق أرضية الملعب طيلة الموسم؛ فقد حل زياش، صانع ألعاب أجاكس أمستردام، في المركز الأول كأفضل لاعب في الدوري الهولندي الممتاز وحصل على تقييم (8.72). وحل المهاجم المخضرم روبين فان بيرسي، لاعب فاينورد روتردام، في المركز الثاني بتقييم (8.29). أما لوك دي يونغ، لاعب ايندهوفن، فقد حصل على (8.28)، ليحل في المركز الثالث.

ويقدم حكيم زياش مستوى رائعا رفقة أجاكس بداية الموسم مستمرا في إتحاف الجماهير بإمكاناته الكبيرة التي دفعت جل وسائل الإعلام الرياضية إلى أن تتابع أخباره عن كثب والحديث عنه، لا سيما في ظل استمراره رفقة أجاكس وقيادته إلى دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية بعد أن غاب عنها لثلاثة مواسم متتالية.

وحصل زياش على تقييمه العالي عقب مجموعة من المباريات خاضها بداية هذا الموسم وصلت إلى 10 لقاءات بين الدوري الهولندي والأدوار الإقصائية بدور الأبطال، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف؛ منها هدفان في الدوري، ومثلهما أوروبيا. كما أعطى صانع ألعاب أجاكس أمستردام 4 تمريرات إلى زملائه، وبلغ مجموع الدقائق التي خاضها إلى الآن 871 دقيقة.

خاض المتألق حكيم زياش 523 دقيقة في الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال، و348 دقيقة في الدوري الهولندي، افتتحها بتسعين دقيقة أمام نادي هيركوليس أرميلو، برسم الجولة الأولى بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1) بملعب يوهان كرويف.

وعاد زياش، الذي شارك في فوز أسود الأطلس أمام منتخب مالاوي برسم إقصائيات كأس إفريقيا بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جرى فوق أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ليخوض تسعين دقيقة أمام في في في فينلو، في اللقاء الذي عرف فوز ناديه بهدف نظيف برسم الجولة الثانية، ثم أشركه المدرب إريك تين هاج لـ78 دقيقة في اللقاء الذي سحق فيه أجاكس ضيفه "إمين" (5/0)، وكان النجم المغربي السباق إلى التهديف في الدقيقة الـ8.

ولعب "أسد الأطلس" تسعين دقيقة أمام فيتيسه أرنهيم، في المباراة التي انتهت بفوز أجاكس برباعية نظيفة، ضمن مجريات الجولة الرابعة، وعرفت المباراة تسجيل حكيم لهدف في الدقيقة الـ3 في اللقاء الذي احتضنه ملعب جيلريدوم.

حكيم زياش توج بجائزة الحذاء الذهبي كأحسن لاعب في الدوري الهولندي الممتاز عن الموسم المنصرم. وإن استمر في تقديم نفس عروضه الحالية وحافظ على مستواه، فمن الراجح أن يحافظ على الجائزة نفسها للمرة الثانية على التوالي؛ وهو ما سيفتح أمامه باب الخروج للاحتراف في أحد الأندية الكبيرة بالقارة الأوروبية، وكان قريبا من ذلك بالميركاتو الصيفي لولا تشبث إدارة أجاكس به ورفضهم السماح له بالخروج.