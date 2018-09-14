تعادل بين حوريا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

هسبريس ـ د.ب.أ

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الأهلي المصري مع مضيفه حوريا كوناكري الغيني، اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهاية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

النتيجة أجلت تماما حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي حتى لقاء الإياب الذي سيقام بين الفريقين، في مصر، يوم 22 شتنبر الحالي.

ويتعين على الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، الفوز بأي حصة في لقاء العودة حتى يتجنب الإقصاء، ويكفي حوريا كوناكري التعادل الإيجابي، بأي نتيجة، حتى يواصل مغامرته في المسابقة القارية.