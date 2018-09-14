24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات (5.00)

  2. صعق كهربائي ينهي حياة قاصر بقيادة الهدامي (5.00)

  3. وشاية كاذبة تجرّ أفراد أسرة إلى ردهات المحاكم (5.00)

  4. المدعي العام الفرنسي يجدد طلب اعتقال سعد لمجرد (5.00)

  5. تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تعادل بين حوريا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تعادل بين حوريا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تعادل بين حوريا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا
هسبريس ـ د.ب.أ
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:18

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الأهلي المصري مع مضيفه حوريا كوناكري الغيني، اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهاية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

النتيجة أجلت تماما حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي حتى لقاء الإياب الذي سيقام بين الفريقين، في مصر، يوم 22 شتنبر الحالي.

ويتعين على الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، الفوز بأي حصة في لقاء العودة حتى يتجنب الإقصاء، ويكفي حوريا كوناكري التعادل الإيجابي، بأي نتيجة، حتى يواصل مغامرته في المسابقة القارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.