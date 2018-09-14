24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/09/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- مرض مجهول يودي بحياة 50 شخصا في الهند
- شركة "الاتحاد للطيران" تحرز جائزة رعاية العملاء
- "نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"
تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (125)
- الملك محمد السادس يقرّب الزيادة في الأجور من جيوب الموظفين - (112)
- عيوش .. الدارجة والتعليم - (92)
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد - (49)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تعادل بين حوريا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 19:18
فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الأهلي المصري مع مضيفه حوريا كوناكري الغيني، اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع النهاية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
النتيجة أجلت تماما حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي حتى لقاء الإياب الذي سيقام بين الفريقين، في مصر، يوم 22 شتنبر الحالي.
ويتعين على الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، الفوز بأي حصة في لقاء العودة حتى يتجنب الإقصاء، ويكفي حوريا كوناكري التعادل الإيجابي، بأي نتيجة، حتى يواصل مغامرته في المسابقة القارية.