أشرف لزعر أمام فرصة تألق جديدة في نيوكاستل

أوعنا بلعيد

عاد اسم الدولي المغربي أشرف لزعر، لاعب نيوكاستل الإنجليزي لكرة القدم، ليطفو على السطح من جديد ويتم تداوله في وسائل الإعلام الإنجليزية عقب حديث الإسباني رفائيل بينيز، المدير الفني للفريق حول مستقبل اللاعب والفرصة التي أتيحت له ليعود إلى الفريق الأول.

وتفاجأ مشجعو نادي نيوكاستل بإدراج اسم أشرف لزعر ضمن قائمة الفريق التي ستخوض مجريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لاسيما أن بينتيز كان قد نصح الظهير الأيسر المغربي بالبحث عن فريق آخر في الميركاتو الصيفي من أجل خوض تجربة احترافية جديدة بعد أن بات خارج مفكرته.

وقال بينتيز، مدرب نيوكاستل، متحدثا حول أشراف لزعر وجديده رفقة الفريق، إن الظهير الأيسر المغربي سيخوض مرانه في الوقت الراهن مع فريق أقل من 23 سنة، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة، والتي ستحسم مستقبله وقدرته على العودة إلى الفريق الأول.

وقال بينتيز: "لأكون صريحا معكم فسبب تسجيل أشرف لزعر ضمن قائمة الفريق يعود إلى الخصاص الذي نعاني منه، لاسيما في مركز الظهير الأيسر، حيث لا توجد لدينا بدائل. وسنرى كيف سيتطور اللاعب في قادم الأيام".

وأضاف بينتيز، الذي تعرض لبعض الانتقادات من طرف وسائل الإعلام وأنصار النادي بسبب أسلوبه الدفاعي الذي ينتهجه أمام الأندية الكبيرة، إذ أشرك خمسة لاعبين في خط الدفاع في آخر مباراتين لكن ذلك لم يمنعه من الخسارة (2/1) أمام مانشستر سيتي وتشلسي: "سيبقى أشرف لزعر في الوقت الحالي مع فريق أقل من 23 سنة، وسنتابع مستواه وكيف تجري الأمور معه؛ لن نقول إنه سيعود إلى الفريق الأول أو إنه لن يعود للعب، علينا أن نشاهد مستواه ثم من بعد ذلك سنتخذ قرارنا حوله".

وأكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أن الفرصة باتت مواتية للاعب المغربي من أجل استعادة مستواه ومكانته ضمن خطط رفائيل بينتيز، إذ إن القرار الآن يعود إليه وعليه العمل بجد وتفان من أجل إقناع مدربه بالاعتماد عليه في قادم الجولات.

ويحصد نيوكاستل نتائج سلبية بداية هذا الموسم، إذ وضعته رزنامة المباريات في مواجهة أقوى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الجولات الأولى، فتعرض للهزيمة بملعبه (2/1) أمام ضيفه توتنهام برسم الجولة الأولى، وعاد بنقطة يتيمة من ملعب الوافد الجديد كارديف سيتي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي (0/0)؛ فيما تكبد مرارة الهزيمة بـ 2/1 أمام كل من مانشستر سيتي وتشلسي، وسيواجه فريق أرسنال بملعب سانت جيمس بارك، برسم الجولة الخامسة.