جامعة كرة القدم تؤكد معاقبة المغرب التطواني

أوعنا بلعيد

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا على ضوء الطعن الذي تقدم به عبد المالك أبرون، الرئيس السابق لفريق المغرب الرياضي التطواني، من أجل التداول حول الأحكام الصادرة عن الغرفة الوطنية لفض النزاعات واللجنة المركزية للاستئناف، والتي كان نادي "الحمامة البيضاء" معنيا بها.

وعرف الاجتماع المديري للجامعة حضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة، وحسن الفيلالي عضو مكتبها المسير، وعبد الله أحمام نائب رئيس اللجنة المركزية للاستئناف، وكذا سعيد أولعربي، رئيس الغرفة الوطنية لفض النزاعات التابعة للمؤسسة نفسها، من أجل التداول في أربعة ملفات تتعلق باللاعبين المهدي الخلاطي، ويونس بلخضر، وفريق اتحاد المحمدية، والحارس عدنان العاصيمي.

وأكدت الجامعة، من خلال بيان صادر عنها، أنه تم الاستماع إلى ملاحظات عبد المالك أبرون، الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني، بخصوص كل ملف على حدة، قبل أن يتم البت في الملفات الأربعة.

وأضاف البيان ذاته أنه بعد نقاش مستفيض، والوقوف على أوراق الملفات ومستنداتها واستحضار القواعد القانونية الواجبة التطبيق، خلص اللقاء، بإجماع الحضور، إلى صواب ووجاهة الأحكام الأربعة الصادرة عن الغرفة الوطنية لفض النزاعات، والتي تم تأييدها من طرف اللجنة المركزية للاستئناف، مع اقتناع الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني وعضو المكتب المديري للجامعة، عبد المالك أبرون، بمجموع القرارات المتخذة سابقا.