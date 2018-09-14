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وفاق سطيف يهزم الوداد بهدف في "أبطال إفريقيا"
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:53
خسر الوداد أمام وفاق سطيف بهدف نظيف، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب 8 ماي في الجزائر، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
النادي المغربي، الحامل للقب، تلقى هدف المباراة نتيجة هفوة دفاعية، في الدقيقة 16 من إيسلا داودي، ليعود إلى الدار البيضاء بهزيمة قابلة للاستدراك في معقل الـWAC.
ويواجه الوداديون لاعبي سطيف، ومدربهم المغربي رشيد الطاوسي، يوم الجمعة المقبل، على أرضية مركب مركب محمد الخامس، بحثا عن بطاقة العبور إلى دور نصف النهاية في "تشامبيونزليغ الإفريقية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
1 - سي محمد الودادي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:07
إن شاء الله العودة في النتيجة في مباراة الإياب .
2 - simo fes الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:07
رشيد الطاوسي مدرب رائع عرف كيف يجعل المباراة لفائدته
3 - خليلوفيتش الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:09
الوداد ينقصها مدرب محنك له خبرة في المنافسات القارية و بلا فلسفة
4 - متابع الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:10
داربي مغاربي بامتياز، لعب حار و روح قتالية، و الله كانت احلى هدية في يوم مولدي، اتمنى ان تكون مباراة العودة بنفس الروح الرياضية و القتالية ، و السلام عليكم خاوة خاوة
5 - BAROUCH الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:16
ا لوفاق ينتظرها 100 الف مشجع في مركب محمد الخامس ;;هدف يتيم سهل جدا تجاوزه في الدار البيضاء وما ادراك ما الدار البيضاء مع عودة اللاعبين
6 - ودادي فداءي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:18
مدرب تغييراته متأخرة ونحن على الأعصاب. لكن يبقى جمهور الرعب في مركب الرعب بالدار البيضاء هو الحاسم في النتيجة النهائية. كالعادة حشود وطوفان أحمر الأسبوع القادم انتظرونا يتبع....
7 - طارق الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:19
الوداد كان الأفضل وسيعوض ويفوز بنيجه كبيره في لقاء العوده هذا الوفاق ضعيف وبارعين في أضاعه الوقت والتمثيل
8 - Younes الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:23
السلام علليكم
رجاء عليكم بمدرب اخر
هذا لم يكن في المستوى
الوداد عندها اسم كبيير وكبير
رجاء عليكم بمدرب اخر
هذا لم يكن في المستوى
الوداد عندها اسم كبيير وكبير
9 - ودادي مغربي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:25
لمسة المدرب تبدو واضحة، كل اللاعبين تاءهين في الملعب، الوداد كبير على السكيتوي، يجب تدارك الامر بهذه الخطة سيهدم كل شيء، حذار، حذار، حذار، سطيف فريق عادي جدا ومتخوف من الوداد،ضروري ايجاد مدرب كبير،مازال امامنا الاهلي ومازيمبي وهما اقوى من سطيف، حذاري ان ينتهي كل شيء.
10 - القلعة الحمراء الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:26
مدرب دون المستوى
مرة أخرى تتكسر عقدة الوداد لدى بعض الرجاويين
شاهدت المباراة في المقهى و كان الرجاويون يتمنون خسارة الوداد وهدا ليس بغريب على جمهور لا تقانة لا تاريخ لا أدب لا تربية زينة
إنشاء الله الفوز ل كارا يوم الأحد
مرة أخرى تتكسر عقدة الوداد لدى بعض الرجاويين
شاهدت المباراة في المقهى و كان الرجاويون يتمنون خسارة الوداد وهدا ليس بغريب على جمهور لا تقانة لا تاريخ لا أدب لا تربية زينة
إنشاء الله الفوز ل كارا يوم الأحد
11 - كويري الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:26
في الحقيقة الناهري و حارس المرمى الخروبي يعاد فيهم النظر و مع كل احترامي للمدرب السكتيوي الوداد ليست هي الحسنية
13 - أبا محمد الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:32
يجب على المدرب ان ينتبه بأننا قادرين على التسجيل من الكرات التابتة ، لأن خطورتنا اتت غالبا من كرات تابتة في ظل غياب مهاجم جبور ، يجب على الاعبين الا يندفعوا كثيرا منذ البداية يجب التريث لان المباراة تلعب في 90 دقيقة وكما جاء في المقال إمكانية استدراك النتيجة ممكن جدا
14 - سوسي حر. الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:33
يجب اقالة سكيتوي قبل مبارة الاياب و البحث عن مدرب اخر في مستوى الوداد..سكيتوي فاشل..فشل فالحسنية..فشل فتطوان..فشل فاسفي فشل فالكوكب..فشل فاتحاد طنجة.فشل فاامغرب الفاسي..0 لقب..مادا تنتظرون من هدا المدرب الا الفشل ...جاء خوه طارق من موراه و دا كأس العرش...
15 - samir الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:37
قلتها سابقا مع اني لست ودادي لكن لدي غيرة على ممثل بلدي السكيتيوي اكبر غلطة دارها الوداد و اجزم ان الوداد ستقصى و ضد وفاق سطيف رغم الحشود المزعومة حيت ماشي هي اللي غادير الخطة.ثانيا الناهري لا علاقة له بالجهة اليسرى و لا بكرة القدم.عطاه الله رجل قوية و لكن العقل و التقنية لا يملكهما.مهم عالة على الفريق.اتمنى نكون خاطئ لكن هذا هو الواقع.
16 - فرجة ممتعة الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:37
لا اتابع مقابلات الفرق الوطنية الا نادرا و لكن عند مشاهدتي لهده المقابلة اعجبني لعب الفريق الودادي و انا متاكد من انتصاره في المنافسة المقبلة ان شاء الله.
احسن من المنتخب الوطني في الانسجام و القوة البدنية .
احسن من المنتخب الوطني في الانسجام و القوة البدنية .
17 - بطراوي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:37
الى رقم 10 نعم نتمنى خسارة الوداد شيء طبيعي كما تفعلون انتم ;;;;هل تذكر يوم كنت تشجع البايرن
18 - abdou الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:38
En general le WAC a fait un bon match .mais dsl NAHIRI etait nul il n as rien avoir avec le WAC .et ne meriterai meme pas de jouer en desieme division.. c est la verité .....
19 - مهاجر الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:39
رغم اني اساند الوداد داءما لكن مستوي الوداد هبط بمرة بعد مغادرة البنزرتي.اخطاء في الدفاع,في التموقع , تباعد الخطوط, وسط ميدان ضعيف ,الاطراف غاءبة ,هجوم ضعيف,اصلحوا اخطاءكم بدون فلسفة.حظ موفق في ملعب الرعب دونور انشاء الله.
20 - مراكشي اصيل الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:39
الوداد فريق كبير بدون مدرب كبير و بدون شخصية قوية .هكذا انهزمت الوداد امام اولمبك اسفي بالمرتدات وكذلك اليوم كاذ الوداد انتتلقى شباكه اكثر من هدف لولا سداجت لاعبي وفاق صطيف على الوداد البحث عن مدرب كبير محنك قبل فوات الاوان كالسنة الماضية عندما ضاعت البطولة المغربية.
21 - مغترب راجاوي بيضاوي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:41
لاداعي لتحليل المباره رغم ان الهدف الوحيد للوفاق هو خطئ دفاعي بدائي من المحترف الافريقي الذي كان بامكانه ابعاد الكرة المارة قرب رجليه
كنت اتمنى لو سجلت الوداد هدفا خارح الميدان
كلنا وداد الجمعه القادمه لتحقيق التاهل ومقابلة الاهلي بالنصف في موقعه ناريه
ان شاء الله الجمعه ساكون بالمغرب وحاضر بالملعب لتشجيع الوداد رفقة اصدقاءي ولاد حي بورغون
لن يسير الوداد وحده وكلنا وداد يوم الجمعه,لا وقت للنقد الان وانما للمؤازرة والتشجيع
ديما راجا ديما وداد ديما المغرب
كنت اتمنى لو سجلت الوداد هدفا خارح الميدان
كلنا وداد الجمعه القادمه لتحقيق التاهل ومقابلة الاهلي بالنصف في موقعه ناريه
ان شاء الله الجمعه ساكون بالمغرب وحاضر بالملعب لتشجيع الوداد رفقة اصدقاءي ولاد حي بورغون
لن يسير الوداد وحده وكلنا وداد يوم الجمعه,لا وقت للنقد الان وانما للمؤازرة والتشجيع
ديما راجا ديما وداد ديما المغرب
22 - محمد الزموري الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:44
مقابلة جد متواضعة ليس هناك أي تشكيلة اللاعبين تاءهين في الملعب لا توجد أي خطة للمدرب لم نرى الوداد البيضاوي رغم تواضع الفريق الجزائري.
23 - ملوك الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:47
كان بامكان الوفاق بقتل المقابلة في شوطها الاول لولا التسرع الوداد فريق ضعيف و بامكان الوفاق الفوز عليه في عقر داره
24 - ESS-DZ الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:52
تعتبرمبارة اليوم من اسوء ما قدم السطايفيون الخصم الرجاء البيضاوي كان في متناولهم لو كانت سطيف في احسن احوالها لكانت النتيجة ستكون اثقل بكثير و نتمنى ان يتدارك المدرب المغربي الغلطات وهفوات الفريق سطايفي للعودة بنتيجة ايجابية من المغرب .
25 - ahmed.t الجمعة 14 شتنبر 2018 - 23:06
نتسجة عادية جدا في مقابلة دهاب واياب الوداد تعرف كيف تعود في النتيجة وفعلتها مرات خاصتا مع الفرق الجزايرية
26 - فارس الجمعة 14 شتنبر 2018 - 23:09
هذه البطوله للاهلي المصري لانه الأفضل والاقوي حتي الان
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