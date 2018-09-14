وفاق سطيف يهزم الوداد بهدف في "أبطال إفريقيا"

هسبريس من الدار البيضاء

خسر الوداد أمام وفاق سطيف بهدف نظيف، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب 8 ماي في الجزائر، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النادي المغربي، الحامل للقب، تلقى هدف المباراة نتيجة هفوة دفاعية، في الدقيقة 16 من إيسلا داودي، ليعود إلى الدار البيضاء بهزيمة قابلة للاستدراك في معقل الـWAC.

ويواجه الوداديون لاعبي سطيف، ومدربهم المغربي رشيد الطاوسي، يوم الجمعة المقبل، على أرضية مركب مركب محمد الخامس، بحثا عن بطاقة العبور إلى دور نصف النهاية في "تشامبيونزليغ الإفريقية".