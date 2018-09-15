الجامعة تؤهل لاعبا كاميرونيا للدفاع عن "الأسود"

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس أن المباراة المقبلة لمنتخب "أسود الأطلس" أمام منتخب جزر القمر برسم الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية ستشهد مشاركة اللاعب مالكوم سيسلاس إدجوما (22 سنة)، لاعب لوريان الفرنسي، بعد أن حصل على جواز سفره المغربي.

ووفق مصدر هسبريس فقد أنهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراءات تأهيل اللاعب مالكوم إدجوما، وبات جاهزا للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني بعدما وجه له الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني لـ"الأسود"، الدعوة للمشاركة في المعسكر الإعدادي الأخير رفقة المنتخب الرديف.

وخاض اللاعب إدجوما التداريب الأخيرة للمنتخب الرديف، الذي يشرف على قيادة عارضته الفنية الإطار الوطني جمال السلامي، في أفق استدعائه للمنتخب الأول في المباراة المقبلة أمام جزر القمر. وينحدر اللاعب من أب كاميروني وأم مغربية، ويحمل أيضا الجنسية الفرنسية، على اعتبار أنه مزداد بالبلد الأوروبي.

وكشف مصدر هسبريس أن دفاع اللاعب مالكوم إدجوما عن ألوان المنتخب الأول بات قانونيا بعد حصوله على جواز سفره المغربي، وهي الوثيقة الأخيرة التي كان يحتاجها عقب حصوله منتصف السنة الحالية على الجنسية المغربية بشكل رسمي من مكناس، مسقط رأس والدته زهرة ركاني.

يشار إلى أن اللاعب إدجوما، الكاميروني الأصل، لا يحتاج إلى موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الدفاع عن قميص الأسود، على اعتبار أنه لم يسبق له أن حمل ألوان أي منتخب آخر في وقت سابق.