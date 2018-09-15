رباعية الجيش الملكي تؤزم شباب الريف الحسيمي

هسبريس من الرباط

فاز فريق الجيش الملكي خارج ميدانه على شباب الريف الحسيمي بحصة 4 أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي إيمزورن، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق الجيش الملكي كل يوسف القديوي (د22) وابراهيم البزغودي (د43) ومحمد الشيبي (د51) وحمزة خابا (د87)، فيما وقع هدف الفريق الحسيمي اللاعب كريم لوكيلي (د74).

ويعد هذا الفوز الأول لفريق الجيش الملكي في البطولة بعد أن استهل المنافسات بهزيمة أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (0-1)، فيما لقي فريق شباب الريف الحسيمي الهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى بالدار البيضاء أمام فريق الرجاء البيضاوي بستة أهداف نظيفة.

وستقام غدا وبعد غد باقي لقاءات الدورة، فيما تم تأجيل مباريات الوداد ضد يوسفية برشيد، وحسنية أكادير ضد الرجاء البيضاوي، والمغرب التطواني ضد نهضة بركان، لالتزام أندية الوداد والرجاء وبركان بالمنافسات القارية.