مغربي يشرف على تدريب المنتخب السعودي للدراجات

هسبريس من الرباط

أعلن الاتحاد السعودي للدراجات عن تعاقده مع الإطار المغربي محمد بلال للإشراف على تدريب المنتخب السعودي بجميع فئاته.

وذكر الاتحاد في بيان نشره في صفحته على "تويتر"، وضم صورا لمراسيم التوقيع، أنه تعاقد مع محمد بلال، من أجل الإشراف على تدريب المنتخب السعودي بجميع فئاته لمنافسات الطريق، والاهتمام بصقل المواهب.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد، صباح الكريديس، قوله إن "التعاقد مع بلال جاء بناء على خبرته الكبيرة نظير مسيرة حافلة بالإنجازات، وامتلاكه طموحات عالية لمواصلة رحلة النجاح مع المنتخبات السعودية".

وأضاف المصدر ذاته أن "الاتحاد سيقدم الدعم الكامل للمدرب الجديد خلال المرحلة المقبلة التي يستعد فيها الأخضر لمشاركات عديدة على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي".

يشار إلى أن محمد بلال سبق له تدريب المنتخب المغربي للدراجات، وحقق معه عددا من الألقاب على المستويات العربية والقارية والعالمية.