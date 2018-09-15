منديل يفشل في أول ظهور له بالدوري الألماني

أوعنا بلعيد

أخفق الدولي المغربي حمزة منديل، لاعب شالكه 04، في استثمار الفرصة واستغلال ثقة مدربه تيديسكو عندما أشركه لأول مرة كلاعب أساسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز أمام فريق بروسيا مونشغلدباخ في اللقاء الذي احتضنه ملعب بروسيا بارك وانتهى بهزيمة الزوار بهدفين لهدف.

واعتمد دومينيكو تيديسكو لأول مرة على خدمات المدافع المغربي منديل بشكل أساسي أمام بروسيا مونشغلدباخ، ليشغل مركز الظهير الأيسر مع التزامه بتأدية أدواره الهجومية، بحكم الخطة التي لعب بها المدرب (3/4/3) معتمدا على ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي وأمامهم أربعة لاعبين في الوسط مع تواجد منديل على الرواق الأيسر لإيقاف هجمات المنافس عبر الأطراف، لكن اندفاع اللاعب وتهوره في بعض المواجهات الثنائية عندما كان يهم باستخلاص الكرة من الخصم دفع مدربه إلى تبديله بعد مرور 25 دقيقة فقط من زمن المباراة.

وظهر بعض الارتباك في أداء حمزة منديل، الذي يستكشف أجواء الدوري الألماني قادما من الليغ وان، بعد أن حاول استخلاص الكرة من اللاعب ثورجان هازارد، ليشهر الحكم مانويل جرافي البطاقة الصفراء في وجهه في الدقيقة 22، ولم تمض على ذلك سوى دقيقتين ليتدخل بعنف على اللاعب نيكو ايلفيدي، طالب على إثره لاعبو منشغلدباخ بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه منديل وطرده.

خشي تيديسكو من إكمال ناديه اللقاء بعشرة لاعبين، لا سيما وهم متأخرون في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب مانويل جرافي، فقام بتبديل فوري لحمزة منديل وإشراك اللاعب النمساوي إليسنادرو شوبف مكانه في الدقيقة 25، بينما ظل المغربي أمين حاريث حبيس دكة البدلاء طيلة الدقائق التسعين، ولم يعتمد عليه المدرب بعد أن فضل إقحام كل من سيدريك تيوشيرت وبريل إيمبولو في الدقيقة 67 مكان فرانكو دي سانتو وغويدو برغشتالر.

ورغم المحاولات التي قام بها شالكه من أجل تقليص النتيجة وتفادي الهزيمة في المباراة، تلقى الهدف الثاني من رجل اللاعب باتريك هيرمان في الدقيقة 76. وقبل أن يعلن الحكم مانويل جرافي عن نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، تمكن اللاعب السويسري بريل إيمبولو من تسجيل هدف شالكه الوحيد في المباراة في الدقيقة 93، ليظفر أصحاب الأرض بالنقاط الثلاثة.

وتعرض شالكه للهزيمة الثالثة على التوالي في مسابقة البوندسليغا، ويحتل المركز الأخير بصفر نقطة، واستقبلت شباكه ستة أهداف بينما سجل ثلاثة؛ ما سيزيد من الضغوطات على الفريق الملكي الألماني ومدربه الشاب تيديسكو.