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الرئيسية | رياضة | ربيعي يحقق الفوز السادس في مشواره الاحترافي

ربيعي يحقق الفوز السادس في مشواره الاحترافي

ربيعي يحقق الفوز السادس في مشواره الاحترافي
هسبورت - عمر الشرايبي
الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:29

أضاف الملاكم المغربي محمد ربيعي، خصمه البرازيلي أنديرسون كلايتون، إلى لائحة ضحاياه بحلبات الملاكمة الاحترافية، وذلك بعد تغلبه عليه بإجماع الحكام، خلال النزال الذي جمعهما مساء السبت، في صالة مدينة "ماديربورغ" الألمانية.

النزال اتسم بالندية عند بدايته، إلا أن حضور ربيعي القوي، تكتيكيا وبدنيا، مكنه من تسيد جميع الجولات، باسطا سيطرته مع فرض الإيقاع المناسب أمام خصم شرس، يملك من الخبرة ما يكفي في حلبات الملاكمة الاحترافية، قبل أن يجمع حكام المواجهة على انتصار الملاكم المغربي، وهو السادس من أصل ستة انتصارات في مشوار صاحب برونزية "أولمبياد ريو2016".

يشار إلى أن الملاكم المغربي، ارتقى إلى الرتبة 121 عالميا، مؤقتا، سنة ونصف بعد دخوله عالم "الاحتراف"، إذ يتطلّع إلى دخول "الطوب10"، من خلال البرنامج المكثف الذي سطره رفقة الشركة الألمانية الترويجية"SES Sports"، حيث من المنتظر أن يخوض ثلاثة نزالات أخرى مهمة في ظرف وجيز، آخرها مبرمج في 27 أكتوبر المقبل، لم يكشف بعد على معالمهم.

جدير بالذكر أن ربيعي يملك سجلا خاليا من الهزائم في مساره الاحترافي، إذ حقّق قبل فوزه الأخير، خمسة انتصارات أخرى، أولها بالضربة القاضية أمام الهنغاري لازلو كوفاتش، في 11 مارس من السنة الماضية في العاصمة التشيكية براغ، ثم تغلب بالنقاط على البلجيكي جون بيير هابيمانا، في النزال الذي احتضنته "إرفورت" لألمانية في 22 أبريل، قبل أن يسقط خصمه الجيورجي تيمور أبولادزي وينتصر في نزاله الأخير بـ"الكاو" أمام المجري لازلو سيزلاي في فرنسا، ثم عاد في مارس الماضي لهزم المجري غويسيبي لاوري في مدينة مارسيليا الفرنسية.

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1 - richi الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:35
الف مبروك ومزيدا من التألق ان شاء الله.
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