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كُتّاب وآراء
أيوب االكعبي يتألق بثنائية جديدة في الدوري الصيني
يواصل الدولي المغربي، أيوب الكعبي، عروضه المتميزة في الدوري الصيني الممتاز، بعدما قاد فريقه هيبي شينا فورتون، زوال اليوم، إلى الفوز بثنائية نظيفة، من توقيعه، على ضيفه بكين رينهي، لحساب الجولة 22 من "السوبرليغ" الصيني.
وسجل الكعبي الهدف الأول لفريقه مستغلاً خطأً من حارس مرمى الخصم في الدقيقة 20 من عمر المباراة، قبل أن يعود لهز الشباك ثانية في الدقيقة 69 عن طريقة ضربة رأسية.
ورفع الكعبي رصيده الشخصي من الأهداف، مع فريقه الجديد، إلى خمسة أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين، وهي حصيلة ترضي الطاقم التقني للفريق الصيني، نظير المستوى الكبير الذي يقدمه الكعبي في المباريات التي شارك فيها منذ التحاقه بالمجموعة في المركاتو الصيفي المنقضي.
ويطمح الكعبي، منتوج فرق الأحياء الذي سجل انطلاقته من الاتحاد البيضاوي، قبل أن يتألق بقميص نهضة بركان، ويطير منه إلى الدوري الصيني بصفقة قياسية ناهزت 6 ملايير سنتيم، إلى تطوير مستواه التهديفي وحسه الهجومي، للحفاظ على مكانته ضمن المنتخب المغربي.
يشار إلى أن الكعبي بات واحداً من الأسماء التي استحوذت أخيراً على ثقة الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، حيث شارك مع المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم الأخيرة بروسيا، كما شارك في المباراة الأخيرة للأسود أمام ملاوي برسم ثاني جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.