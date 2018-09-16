التعادل يحسم مباراة مولودية وجدة واتحاد طنجة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الأحد بين فريقي مولودية وجدة لكرة القدم وضيفه اتحاد طنجة، برسم الجولة الثانية من الدوري الاحترافي.

وكان الفريق الوجدي سباقا للتهديف في الدقيقة 28 بواسطة اللاعب اميكا اوغبوغ، قبل أن يتمكن مباي جونيور روستاد، من تسجيل هدف التعادل لفريقه اتحاد طنجة في حدود الدقيقة 77.

وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما في سبورة ترتيب البطولة، إذ بات في رصيد كل فريق نقطتين في المركز السابع.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com