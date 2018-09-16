24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "دبلوماسية الديون" الصينية تنعكس على النفوذ الاقتصادي الأمريكي
- محمد فهمي .. قصة أستاذ جامعي بألمانيا نزيل "خيرية" في فاس
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الأحد
- "وإِنما هو بالتدريجِ ينقُلُنا ... نقلَ المخادعِ من حالٍ إِلى حالِ"
والد ناصر الزفزافي يقرّب "جائزة ساخاروف" من "أيقونة حراك الريف" (5.00)
المقاطعة تدفعُ مخرجة مغربية إلى الانسحاب من مهرجان إسرائيلي (5.00)
- الحكومة تستعدٌّ لإنهاء الاحتقان الاجتماعي بتلبية مطالب الشغيلة - (168)
- أمازيغ: مدافعون عن العربية يجرون المغرب إلى "العصيان اللغوي" - (103)
- قرار مراقبة تعاليق زوار الجرائد الإلكترونية يثير جدل حرية التعبير - (83)
- بعد لغط الدارجة بالتعليم ووصف "الكلاب" .. عيوش ينْشُد التهدئة - (82)
- مونديال 2030 .. المغرب يفضل "الترشح الأوروبي" عوض المغاربي - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سريع وادي زم "يبطئ" وتيرة الكوكب المراكشي
فاز فريق سريع وادي زم على ضيفه الكوكب المراكشي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي لوادي زم، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم. وسجل هدف فريق وادي زم اللاعب ديارا عبدولاي (د22).
ورفع فريق سريع وادي زم رصيده عقب هذا الفوز إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد فريق الكوكب المراكشي عند نقطة واحدة.
وعن الدورة ذاتها، تعادل في وقت سابق اليوم فريق مولودية وجدة، الوافد الجديد على قسم الأضواء، مع ضيفه اتحاد طنجة، حامل اللقب، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وكان فريق مولودية وجدة سباقا للتسجيل في الدقيقة الـ29 بواسطة إيميكا اغبوغ، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة فريق اتحاد طنجة اللاعب جينيور مباي (د76).
ستقام باقي اللقاءات غدا الاثنين؛ فيما تأجلت مباريات الوداد - يوسفية برشيد وحسنية أكادير - الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني - نهضة بركان لالتزام أندية الوداد والرجاء وبركان بالمنافسات القارية .