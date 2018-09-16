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الرئيسية | رياضة | سريع وادي زم "يبطئ" وتيرة الكوكب المراكشي

سريع وادي زم "يبطئ" وتيرة الكوكب المراكشي

سريع وادي زم "يبطئ" وتيرة الكوكب المراكشي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:50

فاز فريق سريع وادي زم على ضيفه الكوكب المراكشي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي لوادي زم، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم. وسجل هدف فريق وادي زم اللاعب ديارا عبدولاي (د22).

ورفع فريق سريع وادي زم رصيده عقب هذا الفوز إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد فريق الكوكب المراكشي عند نقطة واحدة.

وعن الدورة ذاتها، تعادل في وقت سابق اليوم فريق مولودية وجدة، الوافد الجديد على قسم الأضواء، مع ضيفه اتحاد طنجة، حامل اللقب، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان فريق مولودية وجدة سباقا للتسجيل في الدقيقة الـ29 بواسطة إيميكا اغبوغ، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة فريق اتحاد طنجة اللاعب جينيور مباي (د76).

ستقام باقي اللقاءات غدا الاثنين؛ فيما تأجلت مباريات الوداد - يوسفية برشيد وحسنية أكادير - الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني - نهضة بركان لالتزام أندية الوداد والرجاء وبركان بالمنافسات القارية .

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - H MEN الأحد 16 شتنبر 2018 - 22:32
طنجة ومراكش يلزمهما مدربان مجربان وخبيران في tactique ماشي لا عبين هي بالزهر
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