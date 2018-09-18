الخياطي يجدد رغبته في اللعب مع أسود الأطلس

أوعنا بلعيد

رمى عبد الناصر الخياطي، لاعب ايدو دينهاخ الهولندي، بالكرة في مرمى الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، مؤكدا أن حلمه ارتداء قميص الأسود، بالرغم من الشائعات التي تربطه كذلك بالمنتخب الهولندي وينتظر فرصته على أحر من الجمر.

وأكد الخياطي (29 سنة) أنه يطمح إلى اللعب مع "أسود الأطلس، وينتظر فرصته وتوجيه الدعوة إليه من أجل الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقال لاعب ايدو دينهاخ الهولندي، في تصريح صحافي، "بالفعل لدي طموح، وبكل تأكيد حلمي لا يزال قائما باللعب رفقة المنتخب المغربي؛ لأنني قدمت أداء طيبا في الموسم الماضي".

الخياطي،يشغل مركز صانع الألعاب ويتبوأ المركز الأول في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الهولندي، برصيد ستة أهداف، رفقة كريستوفر بيترسون لاعب هراكليس الميلو، وكلاس يان هونتلار مهاجم أجاكس أمستردام.

وأضاف اللاعب المغربي:"أقدم بداية موسم أفضل بل ممتازة، وبالتالي باتت الشائعات تروج حول المنتخب المغربي وأيضا الهولندي، ولكنني قلت دائما لننتظر حتى نرى الأمور ملموسة إلا أن قلبي يميل وبكل تأكيد إلى المنتخب المغربي".

وأنهى اللاعب كلامه قائلا: "أتطلع، وبكل فرح، إلى حمل قميص أسود الأطلس".

اللاعب الخياطي عبّر، في وقت سابق قبل إجراء نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، عن رغبته في حمل القميص الوطني. وأوضح أنه يطمح بشكل كبير إلى حمل قميص المنتخب المغربي، مضيفا أنه سيعمل جاهدا في الأشهر المقبلة على لفت أنظار الفرنسي هيرفي رونار، مدرب أسود الأطلس.

وقال الخياطي، في تصريحه السابق، إنه يستطيع الانسجام بسهولة رفقة المجموعة المغربية، وأنه ينتظر بشوق الفرصة ليبرهن على ذلك، مضيفا أن هناك العديد من اللاعبين المغاربة الذين يتمنون الالتحاق بالمنتخب المغربي وينتظرون أن تمنح لهم الفرصة.