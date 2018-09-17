المسعودي يقود ناديه إلى أول انتصار في الإيرديفيزي

أوعنا بلعيد

قاد لاعب كرة القدم المغربي أحمد المسعودي (23 سنة) فريقه "فورتونا سيتراد" لتحقيق أول انتصار في الدوري الهولندي الممتاز عندما سجل هدفين في شباك "ناك بريدا"، برسم الجولة الخامسة من الايرديفيزي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "رات فيرليغ" وقاده الحكم "سردار جوزيبيوك".

وتألق المسعودي (متوسط ميدان دفاعي) خلال مجريات اللقاء المثير الذي انتهى بفوز ناديه بثلاثة أهداف لهدفين كان نصيبه منها هدفين، مانحا بذلك أول فوز لفريق "فورتونا سيتراد" بعد مرور خمس جولات كاملة من الدوري الهولندي.

افتتح حصة التهديف في اللقاء اللاعب "ميتشيل تي فريدي" لصالح فريق "ناك بريدا" في الدقيقة الرابعة. ورغم ذلك، لم يستسلم الفريق الزائر وضغط من أجل إدراك التعادل، ليتأتى له ما أراد عن طريق اللاعب المغربي أحمد المسعودي في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وصعب المسعودي مأمورية أصحاب الأرض عندما أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53، ولم يستسلم الفريق المضيف ليتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب "جيرفين كاسترين" في الدقيقة 71. وقبل نهاية اللقاء بتسع دقائق، أضاف "برانيسلاف نيناج" الهدف الثالث للزوار في لقاء مثير منذ دقائقه الأولى، ليعلن الحكم "سردار جوزيبيوك" عن نهاية المباراة بتحقيق أول انتصار لزملاء المسعودي.

وخاض فريق "فورتونا سيتراد" أربع مباريات سابقة في الدوري الهولندي فشل في تحقيق الفوز فيها جميعا عقب تعادله في المباراة الأولى أمام "أكسيلسيور" بهدف لمثله، وانهزامه بملعبه بهدفين لهدف أمام "أيندهوفن" ضمن مجريات الجولة الثانية، وخسارته بثلاثة أهداف لهدف أمام "أدو دين هاج" برسم الجولة الثالثة، وتعادله وسط جماهيره بهدف لمثله أمام فريق "أوتريخت" في الجولة الرابعة.

وأثنى مشجعو "فورتونا" على اللاعب المسعودي كثيرا جراء ما قدمه خلال اللقاء، لا سيما أنه يبصم على أداء جيد هذا الموسم ويعتبر من أفضل لاعبي الفريق رغم النتائج السلبية التي حصدتها المجموعة خلال بداية الدوري. ويبقى اللاعب المغربي النقطة المضيئة في "فورتونا" بحفاظه على مستواه من مباراة إلى أخرى.

وسبق للاعب المسعودي، المعار لمدة سنة لفريقه الحالي قادما من "ميتشلين" البلجيكي بقيمة مالية وصلت إلى 850 ألف دولار، أن خاض تجارب احترافية في بلجيكا مع "ستنداردولييج" و"ليسرس" و"ميتشلين"، وتعتبر تجربة "فورتونا سيتارد" هي الأولى له خارج الدوري البلجيكي.