الحسين عموتة يرفض عرض تدريب نادٍ قطري

أوعنا بلعيد

رفض الإطار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، الإشراف على قيادة العارضة الفنية لنادي قطر القطري الممارس بالدرجة الأولى (دوري نجوم قطر)، والراغب في تصحيح انطلاقته الكارثية هذا الموسم.

وأكدت مصادر "قناة الكأس" أن إدارة فريق قطر القطري قدمت عرضا رسميا للمغربي الحسين عموتة من أجل قيادة الفريق في القادم من فترات الموسم الحالي، لكن رد المدرب المغربي كان سلبيا وقدم اعتذاره عن تولي المهمة.

ويحصد نادي قطر النتائج السلبية الواحدة تلو الأخرى؛ إذ تكبد مرارة الهزيمة في أربع مباريات، وحقق الفوز في لقاء واحد، عقب مرور خمس جولات على بداية دوري نجوم قطر.

فقد خسر أمام الأهلي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، وسقط بملعبه أمام السيلية بالنتيجة نفسها، وعاد لينهزم أمام الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة ذاتها التي انهزم بها أمام الشحانية في الجولة الخامسة من منافسات دوري نجوم قطر.

وبذلك تراجع الفريق إلى المركز العاشر في سلم الترتيب، من فوز يتيم أمام فريق الغرافة بثلاثة أهداف لهدف، وأربع هزائم، مع استقبال دفاعه لـ11 هدفا، بينما سجل هجومه سبعة أهداف.

وأقدمت إدارة الفريق على إقالة عبد الله مبارك، مدرب الفريق، وتعيين يوسف فرج النوبي، مدرب فريق تحت 23، بدلا عنه بصفة مؤقتة. ومن المنتظر أن يتم تعيين التونسي عادل السليمي مدربا للفريق، بعد أن وضعته الإدارة كخيار ثان بعد الحسين عموتة.

وسبق للحسين عموتة أن أشرف على قيادة أندية الاتحاد الزموري للخميسات، والفتح الرياضي، والوداد الرياضي، والسد القطري، كما شغل منصب المدير الرياضي في الفريق الأخير.

وتوج عموتة بالعديد من الألقاب خلال مسيرته التدريبية؛ من بينها اللقب الشرفي لبطولة الدوري المغربي الدرجة الثانية رفقة الخميسات، وكأس العرش وكأس الاتحاد الافريقي والكأس الممتازة الإفريقية رفقة الفتح الرياضي، وبطولة دوري نجوم قطر برفقة السد، وكأس أمير قطر إلى جانب اللقب الفخري لمدرب السنة في قطر عام 2013.

وحصل عموته على أغلى ألقابه مع الوداد الرياضي عندما قاده لتحقيق لقب "بطل إفريقيا"، وهو أول مدرب مغربي يحقق هذا اللقب.