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الرئيسية | رياضة | نوفل عراوي يفوز بسباق "كانتابريا" في إسبانيا

نوفل عراوي يفوز بسباق "كانتابريا" في إسبانيا

نوفل عراوي يفوز بسباق "كانتابريا" في إسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 02:03

فاز العداء المغربي نوفل عراوي بالنسخة الثامنة من السباق الرياضي "كاسترو أوردياليس"، المنظم بمحافظة كانتابريا شمال إسبانيا بإشراف من نادي "Correcastro-Eurosport"، بعدما استطاع بسط سيطرته على منافسيه منذ إشارة الانطلاقة حتى النهاية.

وقطع المغربي عرواي مسافة عشرة كيلومترات في توقيت زمني قدره 33 دقيقة و8 ثوان، وجاء بعده العداء الإسباني غونتثال بلباو بتوقيت 33 دقيقة و33 ثانية، أما المرتبة الثالثة فعادت إلى الإسباني دابيد موسكيرا.

وعرف السباق الماراطوني مشاركة أزيد من 500 عداء وعداءة من مختلف البلدان والجنسيات، كما سجل فوز العداءة الإسبانية ثوليما فونتيس بيلار في فئة الإناث؛ بتوقيت 35 دقيقة و40 ثانية.

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