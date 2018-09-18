أمرابط يربح معركته أمام مدرب النصر السعودي

أوعنا بلعيد

يبدو أن التصريح القوي المثير للجدل الذي أدلى به الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، في حق مدربه خوسيه كارينيو، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفيصلي ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بسبب الاعتماد عليه كلاعب بديل خلال مباراتين، قد أتى أكله.

وقال أمرابط في تصريح صحافي منتقدا مدربه: "أتيت إلى فريق النصر لكي ألعب المباريات كلاعب رسمي، بينما المدرب اعتمد عليّ كبديل في مباراتين. لم آتِ هنا لأجلس في دكة البدلاء، وسأجتمع بالمدرب لنبتّ في هذا الموضوع".

وفي تعقيبه قال جوسيه كارينيو، مدرب النصر، "لو أشركت نور الدين أمرابط أساسيا، من سيكون بديله في الفريق؟ اللاعب الآن في أفضل حالاته، أنا مسرور وراض عن أدائه، استعنت به فنجح في صنع الفارق".

وعقب هذه التصريحات، قالت وسائل الإعلام السعودية الصادرة إن كارينيو سيعتمد في تشكيلته الأساسية على خدمات نور الدين أمرابط يوم غد الأربعاء، في اللقاء الذي سيجرى على أرضية ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) أمام فريق القادسية برسم الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة "الرياض" إن هجوم الفريق النصراوي سيشهد تواجد كل من عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط أمام فريق القادسية، وسيعتمد عليهما المدرب لقيادة الفريق لتحقيق فوزه الثالث على التوالي.

وأثار تصريح أمرابط الكثير من الجدل في وسائل الإعلام، فيما انتقد جمهور النصر قرار المدرب بعدم الزج بالمقاتل أمرابط كلاعب أساسي خلال المباريات، لا سيما أنه يصنع الفارق ويمتع أنصار النادي بفنياته والغرينتا العجيبة التي يتوفر عليها؛ ما دفع الأنصار إلى الهتاف باسمه وترديد الأهازيج الداعمة له، وهي الخطوة التي أثنى عليها الأسد المغربي وشكر الجماهير النصراوية على احتفائها به ودعمه خلال المباريات.