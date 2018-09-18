جيبور يبرر غيابه عن مواجهة سطيف الجزائري

اوعنا بلعيد

تحدث المهاجم الليبيري وليام جيبور، لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم، عن عدم مشاركته في لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف الجزائري، في اللقاء الذي جرى بملعب 8 ماي وعرف هزيمة الفريق الأحمر بهدف نظيف، موضحا أنه كان يعاني من تعب شديد حال دون خوضه اللقاء.

وقال جيبور، في تصريح إذاعي، إن الرحلة الطويلة التي قطعها من أجل الوصول إلى الجزائر أرهقته كثيرا وحالت دون مشاركته في لقاء الذهاب، مشيرا إلى أنه وصل إلى الفندق المخصص لإقامة بعثة الوداد الرياضي بسطيف الجزائرية الجمعة في تمام الساعة الثانية صباحا، وفور استيقاظه أحس بتعب شديد، ليطلب من مدرب الفريق عبد الهادي السكتيوي عدم إشراكه في اللقاء.

ونفى المهاجم الليبيري كل الشائعات التي ربطت غيابه عن اللقاء بوجود مشاكل مادية بينه وبين سعيد الناصيري، رئيس الفريق، موضحا أنه لا يعقل أن يكون بينهما مثل هذه المشاكل ويقطع كل تلك المسافة صوب الجزائر من أجل خوض المباراة.

جيبور الذي تعقد عليه جماهير الوداد أمالا كبيرة من أجل التألق في لقاء الإياب والتسجيل، لا سيما أن الوداد افتقد إلى أدوار المهاجم رأس الحربة في الذهاب، أكد أن تركيزه رفقة باقي العناصر منصب حول الإعداد بشكل جيد للقاء العودة، متمنيا أن يكون حاضرا في اللقاء كلاعب أساسي من أجل مساعدة الفريق على التأهل.

جدير بالذكر أن جمهور الوداد أطلق حملة يهدف من خلالها إلى دعم الفريق قبل مواجهة الإياب بالمركب الرياضي محمد الخامس؛ إذ راج على نطاق واسع "وسم" لأنصار الفريق الأحمر يدعو إلى مساندة الفريق وتشجيعه من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور الموالي.

ويتوقع أن تكون جنبات الملعب ممتلئة بمشجعي النادي، لا سيما عقب الملتمس الذي تقدم به بعض الأنصار الداعي إلى طرح تذاكر اللقاء للبيع في وقت مبكر كي تكون في متناول اللاعب رقم "12" الراغب في تقديم ما في جعبته والقيام بدوره على أحسن ما يرام.