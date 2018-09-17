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كُتّاب وآراء
الدفاع الجديدي يهزم أولمبيك خريبكة في الدوري
فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، على أرضية الملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم .
وسجل هدفي الفريق الجديدي، الذي يدربه عبد الرحيم طاليب، اللاعبان كريم الهاشمي (د75) و سايمون مسوفا (د83)، فيما وقع هدف الفريق الخريبكي اللاعب يوسف عوكادي في الأنفاس الأخيرة من المباراة (د90).
ورفع فريق الدفاع الحسني الجديدي، بعد هذا الفوز الثاني على التوالي، رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد فريق اولمبيك خريبكة عند ثلاث نقاط، في المركز الثالث إلى جانب عدة فرق.