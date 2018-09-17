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كُتّاب وآراء
الفتح الرباطي يمطر شباك أولمبيك آسفي بثلاثية
فاز اتحاد الفتح الرياضي على ضيفه أولمبيك آسفي، بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين.
اللقاء جرى في المركب الرياضي ولي العهد مولاي الحسن، في الرباط، برسم منافسات الدورة الثانية للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول لكرة القدم.
وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق الرباطي كل من عبد الرحيم مقران (د17) و لامين دياكيتي (28) ويوسف أنور (د49).
ورفع الفتح رصيده، عقب هذا الفوز، إلى أربع نقاط في المركز الثاني، إلى جانب سريع وادي زم، فيما تجمد رصيد الفريق المسفيوي عند ثلاث نقاط.