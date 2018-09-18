بوفال يسجل أول أهدافه بـ"الليغا" في شباك بونو

أوعنا بلعيد

سجل الدولي المغربي سفيان بوفال باكورة أهدافه رفقة ناديه الجديد، سيلتا فيغو، في شباك نادي جيرونا، ضمن مجريات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الإسباني لاليغا في اللقاء الذي احتضنه ملعب إستادي مونتيليفي وقاده الحكم ألبيرولا روخاس.

وتمكن سفيان بوفال من تسجيل هدفه الأول في شباك مواطنه ياسين بونو، حارس جيرونا والمنتخب المغربي، في الدقيقة الـ87 بشوط المباراة الثاني مقلصا بذلك النتيجة لفريقه الذي انهزم في اللقاء بنتيجة (2/3) ليتكبد نادي سيلتا فيغو أول هزيمة له في مسابقة الليغا هذا الموسم.

وقرر الأرجنتني أنطونيو محمد، المدير الفني للفريق الزائر، الدفع بالمهاجم المغربي بوفال في الدقيقة الـ46 مكان اللاعب جونيور ألونسو، عندما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدفين لهدف رغبة منه في إضفاء نفس جديد وسرعة على الخط الأمامي، لا سيما أن الفريق المضيف كان مدعوما بعاملي الأرض والجمهور.

واحتاج أنطونيو لخدمات لاعبه بوفال، لا سيما عقب تسجيل كل من كريستيان ستواني وبيدرو ألكالا لهدفين في شبك الحارس سيرخيو الفاريز.

وبالرغم من تقليص الفارق بأقدام اللاعب اياغو اسباس، فإن هجوم السيليستي احتاج إلى دماء جديدة من أجل اختراق دفاع جيرونا للوصول إلى مرمى الحارس ياسين بونو.

وحاول بوفال تقديم الإضافة معتمدا في بعض الهجمات على مهاراته الفردية، والتي اتسمت ببعض المغالاة في الاحتفاظ بالكرة وتفضيل الخيار الصعب على التمرير واللعب الجماعي؛ وهو ما شكل بعض الانزعاج لدى الإدارة التقنية التي كانت تفضل الوصول إلى شباك بونو بأسرع وقت ممكن لتسجيل هدف التعادل.

وتألق ياسين بونو خلال مجريات اللقاء، وتصدى لبعض الهجمات أمام هجوم سيلتا فيغو الذي سجل 5 أهداف قبل مواجهة تكتيك أوزوبيو سكريستان، مدرب جيرونا الذي وضع ثقته الكاملة في حائط الصد المغربي، وكان بونو في الموعد وأسهم في فوز ناديه الثاني على التوالي بعد أن قدم مباراة بطولية أمام فياريال برسم الجولة الثالثة، إذ بفضل تصدياته عاد جيرونا بالفوز من المدريغال بواحد من أصعب ملاعب "الليغا".

ولعب سيلتا فيغو منقوصا من خدمات لاعبه الأرجنتيني جوستافو كابرال في الدقيقة الأخيرة، بعد طرده إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وشاء القدر أن يسجل بوفال أول أهدافه مع سيلتا فيغو يوم احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين، ليكون فأل خير على اللاعب الراغب في حجز مكان أساسي رفقة ناديه.

ولم تكتمل فرحة المجموعة بسبب الهدف الثاني للمهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني، الذي سجله في الدقيقة الـ56 وبالرغم من تقليص بوفال للفارق انتهت المباراة بصافرة الحكم ألبيرولا روخاس، معلنا فوز أصحاب الأرض وتكبد سيلتا فيغو مرارة الهزيمة لأول مرة في بداية هذا الموسم بالدوري الإسباني.

وعقب هذا الفوز، ارتفع رصيد جيرونا إلى 7 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد "السيليستي" عند 7 نقاط في المركز الثالث، خلف برشلونة المتصدر 12 نقطة، وريال مدريد 10 نقاط.