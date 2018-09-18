الوداد ينفي البحث عن مدرب جديد خلفا للسكتيوي‎

هسبريس من الرباط

قال مصدر مسؤول في فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إن المدرب الحالي لـ"الفريق الأحمر" هو عبد الهادي السكتيوي، وإن الشغل الشاغل للفريق، في الوقت الراهن، هو الفوز أمام فريق وفاق سطيف الجزائري.

وشدد المصدر في تصريح صحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء على أن السكتيوي هو الذي سيقود الفريق يوم الجمعة المقبل أمام وفاق سطيف الجزائري بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن تركيز المكتب المسير منصب حاليا على توفير الظروف الملائمة لإعداد اللاعبين لهذا الموعد الحاسم بهدف تحقيق التأهل إلى نصف النهائي، داعيا الجمهور الودادي إلى مساندة اللاعبين.

وكانت منابر إعلامية محلية وأجنبية تحدثت، بعد هزيمة الوداد في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف يوم الجمعة الماضي، بهدف لصفر، عن عزم الفريق التعاقد مع مدرب جديد، مشيرة إلى أن لائحة المرشحين تضم أسماء فرنسية، هي بول لوغوين وروني جيرار ووحيد هاليلودزيتش.