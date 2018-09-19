تعاقدات جديدة للفرق المغربية قبل نهاية المركاتو‎

أوعنا بلعيد

واصل فريق شباب الريف الحسيمي دعم صفوفه لتجاوز كبوة البداية، وتعاقد مع اللاعب عبد العظيم خضروف، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتمديد عقب اتفاق جميع الأطراف على بنود العقد.

وجاء تعاقد شباب الحسيمة مع خضروف من أجل ضخ دماء جديدة في خطوط الفريق، لا سيما عقب فشل الصفقات التي أبرمها المكتب المسير سابقا والتي لم تقدم شيئا يشفع لها بالبقاء ضمن صفوف النادي بعد تكبده لمرارة الهزائم وبحصص عريضة بداية الموسم الحالي.

وانضاف اللاعب خضروف إلى التعاقدات التي أبرمها الفريق في الأيام الأخيرة عندما ضم اللاعب الموريتاني عبد الله سي في صفقة انتقال حر، بعدما فك اللاعب سالف الذكر ارتباطه بنادي اتحاد بسكرة الجزائري.

وعزز الفريق الحسيمي صفوفه بـ11 لاعبا، ويتعلق الأمر بياسين لكحل من المغرب التطواني، وفوزي عبد الغني من حسنية أكادير، وخالد الغافولي من النادي القنيطري، وأمين السعيدي من أولمبيك أسفي، وصابر الغنجاوي من الجيش الملكي، وسفيان طلال القادم من طلائع الجيش المصري، ومحمد الإدريسي من الوداد الرياضي الفاسي.

مولر ديندا رجاوي

تعاقد فريق الرجاء الرياضي مع الدولي الغابوني مولر ديندا بالمركاتو الصيفي الحالي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، من أجل تقوية الخط الخلفي للنسور الخضر ولتلبية مطالب الإسباني غاريدو، المدير الفني للفريق، الراغب في تعزيز تركيبته البشرية.

وجاء تعاقد الرجاء مع اللاعب ديندا من أجل تقوية مركز الظهير الأيسر الذي يؤرق فكر المدير الفني خوان كارلوس غاريدو، لعدم توفره على بديل قادر على تعويض عبد الجليل جبيرة، اللاعب الأساسي في جل خطط المدرب الإسباني.

واقتنعت الإدارة التقنية الرجاوية بإمكانات اللاعب ديندا، الذي دافع عن ألوان فريق شباب تمارة، وراكم التجربة التي تخول له حمل قميص النسور، بالرغم من أنه يبلغ من العمر 22 سنة، ويلعب بقميص المنتخب الغابوني وسبق له أن واجه المنتخب الوطني المغربي في إقصائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأكمل الرجاء، بتعاقده مع ديندا، عقد اللاعبين الأجانب بالفريق بوجود الكونغولي ليما ما بيدي والسينغالي إبراهيم نياسي والليبي سند الورفلي.

كركاش وأجروتن وبالبوا بوجدة

فريق المولودية الوجدية عزز صفوفه بضمه للاعب النيجيري بيرنارد بالبوا بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادما من فريق الترجي التونسي، بعد خضوعه للاختبارات رفقة فاس الشرق ليتم ضمه بالمركاتو الصيفي.

وتعاقد فريق مولودية وجدة مع اللاعب بالبوا من أجل تقوية مركز المهاجم، لا سيما أن المدرب عزيز كركاش من طلب التعاقد معه بعد الاقتناع بإمكاناته ومستواه التقني والفني.

وضم الفريق الوجدي اللاعب سفيان كركاش، (نجل مدرب الفريق عزيز كركاش)، ويشغل مركز قلب الدفاع قادما من كلوب بروج البلجيكي لتقوية الخط الخلفي لسندباد الشرق ويدفع اللاعب حاليا منتخب بلجيكا للشبان؛ فيما استعار الفريق الوجدي خدمات اللاعب توفيق اجروتن لمدة سنة قادما من نادي الجيش الملكي، ويشغل مركز المهاجم وضمه الفريق لصفوفه للاستفادة من تجربته وتقوية الخط الأمامي.

وسبق للفريق أن ضم، في الأيام القليلة الماضية، الدولي الأوغندي ميلتون كاريسا، وعزز صفوفه بتعاقده كذلك مع يوسف الكناوي وعبد الهادي حلول.

المترجي بالمحمدية

عزز فريق شباب المحمدية صفوفه بتعاقده مع اللاعب إسماعيل المترجي، لاعب أمل الوداد الرياضي، بعقد يمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة.

ويرغب شباب المحمدية في تقوية صفوفه لحصد النتائج الإيجابية لتحقيق حلم الصعود من دور القسم الوطني الممتاز هواة إلى القسم الثاني الاحترافي واستعادة أمجاده السابقة.

ويعول المحمدية على خدمات لاعبه المترجي ذي 19 ربيعا من أجل تقديم الإضافة إلى الخط الأمامي، وضخ دماء جديدة في مركز الوسط الهجومي.

وترعرع المترجي ضمن الفئات السنية لفريق الوداد الرياضي، كما حمل قميص المنتخب الوطني.

الدغوغي بأولمبيك أسفي

تعاقد أولمبيك أسفي مع اللاعب أمين الدغوغي بعقد يمتد لموسمين من أجل تعزيز خط المنتصف بالقرش المسفيوي، الراغب في تقديم عروض جيدة بالموسم الحالي.

وأعلنت إدارة القرشي المسفيوي، عبر صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك"، تعاقدها مع اللاعب الذي يشغل مركز صانع الألعاب: "يسعد المكتب المسير لنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم أن ينهي إلى الجمهور الكريم عن تعاقده مع اللاعب أمين الدغوغي لموسمين رياضيين".

وأقدمت إدارة الفريق على فسخ عقد اللاعب سعيد العوفير بالتراضي، والذي قدم إلى الفريق الموسم الماضي قادما من نهضة الزمامرة.