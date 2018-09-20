محكمة بلجيكية تدين اللاعب الغناسي بسنة حبسا

أوعنا بلعيد

قضت محكمة مدينة بروج البلجيكية بحبس ياسين الغناسي، لاعب نادي الرائد السعودي لكرة القدم، عقب قيادته لسيارته بدون رخصة، إضافة إلى ارتكابه لمجموعة من المخالفات القانونية الخاصة بسيارته التي قامت المصالح الأمنية المختصة بمصادرتها عام 2017.

وأكدت وسائل الإعلام البلجيكية أن اللاعب المغربي الأصل، البلجيكي الجنسية، فوجئ بإيقافه من قبل عناصر الشرطة يوم 5 من شهر ماي 2017 وهو يتحدث في الهاتف أثناء قيادته لسيارته "بورش 911 كاريرا"، وفُرضت عليه غرامة مالية عليه بقيمة 400 أورو، ليتم ضبطه وهو يقود سيارته بدون رخصة بعد أن حُظرت عليه القيادة لمدة سنتين في وقت سابق بسبب تجاوزه السرعة المسموح بها في كل مرة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن قاضي محكمة بروج ببلجيكا أصدر حكمه بحبس ياسين الغناسي لمدة عام واحد بسبب مخالفته، وتغريمه 8000 أورو، ومنعه من السياقة لمدة سنة؛ بسبب كثرة المخالفات التي ارتكبها بسيارته الشخصية والتي أوقعته في الكثير من المتاعب، لا سيما أنه صدر بحقه في وقت سابق من هذا العام حكم بحبسه لستة أشهر مع التحفظ على سيارته التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني.

وسيضطر اللاعب لإعادة اختبارات القيادة وتقديم اختبارات طبية ونفسية من أجل استعادة رخصة سياقته، لا سيما أنه مثل أمام المحكمة للمرة الخامسة عشرة، لتعديه الحد المسموح به من السرعة لأكثر من مرة، ويأمل الغناسي أن يتم تخفيف الحكم الصادر بحقه في محكمة الاستئناف.

ويخوض ياسين الغناسي (28 سنة) تجربة احترافية جديدة رفقة فريق الرائد السعودي على سبيل الإعارة، قادما من نانت الفرنسي، وسبق له أن لعب في الدوري البلجيكي رفقة نادي جينت. كما دافع اللاعب المغربي الأصل عن ألوان فريق وست بروميتش ألبيون المنتمي إلى أندية القسم الممتاز بالبريميليغ.