مختار ينضم إلى المحترفين المغاربة ببطولة تركيا

هسبريس - متابعة

قال اللاعب المغربي يونس مختار، المحترف في صفوف نادي أنقرة غوجو التركي لكرة القدم، إن فريقه مكون من مجموعة من اللاعبين الجدد، وأنه على ثقة بأن الفريق سيقدم أداء جيدا خصوصا مع زيادة الاندماج والاحتكاك بين اللاعبين.

وتابع قائلاً: "كنت مطلعا على طبيعة الدوري التركي قبل انتقالي إلى صفوف فريق العاصمة (قادما من الدوري الهولندي)، وأعلم أن العديد من اللاعبين الهولنديين لعبوا في تركيا، وعندما بدأت باللعب هنا بدأت أحس بجودة الدوري التركي".

وأعرب في حديث إلى وكالة الأناضول التركية عن اعتقاده بأن فريق أنقرة غوجو سيضع بصمته على الدوري التركي هذا الموسم، وسيقدم أداءً جيداً يصل من خلاله لمراتب متقدمة في الترتيب.

وأشاد مختار، الذي وقع عقدا لموسمين مع أنقرة غوجو، بدور المدير الفني للفريق إسماعيل كارتال، مبيناً أنه يعمل بجد على تنظيم صفوف الفريق، ودفع اللاعبين إلى اللعب الهجومي وتسجيل المزيد من الأهداف في مرمى الفريق الخصم.

وفي هذا السياق، قال اللاعب المغربي: "نعمل على تنفيذ كل ما يطلبه منّا المدرب الذي يحمل أفكارا كروية جيدة ويزوّدنا بخطط اللعب".

وذكر مختار أنه تمكن من تسجيل وصناعة أهداف في المباريات الخمسة التي لعبها بالدوري التركي حتى الىن، وأنه سيبذل جهوداً كبيرة لتحقيق النصر لفريقه، بالتعاون مع زملائه.

وبهذا الانتقال يكون مختار قد انضم إلى قائمة المحترفين المغاربة بالدوري التركي الذين شاركوا في المونديال، ولاسيما يونس بلهندة ونبيل درار وعاطف شحشوح، وعبد العزيز برادة، وخالد بوطيب.