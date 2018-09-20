24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية
- "الشركة العامة" تفتتح المركز التكنولوجي الإفريقي
- عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت
- مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا
- إعلام التلميع!
مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)
جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)
- الملك يطلق "مبادرة تنموية جديدة" للعناية بالشباب ودعم الفقراء - (120)
- أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية - (109)
- والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب" - (66)
- حملة "مقاطعة الحليب" تكبد "سنطرال" خسارة 115 مليون درهم - (61)
- رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نادي اتحاد طنجة يتمسك بالمدرب إدريس المرابط
قال مصدر من داخل المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة إن رحيل المدرب ادريس المرابط غير وارد، ولا حديث عنه في الوقت الحالي.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قرب رحيل المدرب الطنجاوي مجرد إشاعات، وردود فعل عفوية للجماهير التي لم ترضها نتائج الفريق".
وكانت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المتابعة أخبار الفريق أوردت أن رحيل المرابط صار وشيكا، وأن نتيجتيْ التعادل أمام كل من سريع وادي زم ومولودية وجدة ستعجلان بذلك.
وحول الانتقادات التي طالت إدارة المرابط مباراة الفريق أمام مولودية وجدة، على الخصوص، أوضح المصدر ذاته أن المدرب "كان يعوّل على كل من أيوب الخاليقي وعبد الكبير الوادي في مواجهة الخصم، قبل أن يصاب الأول يوم الخميس، ويتعرض الثاني لوعكة صحية يوم المباراة؛ ما جعله يراجع أوراقه ويتعامل مع المباراة بشكل مختلف".
حري بالذكر أن فريق اتحاد طنجة كان قد تمكن أيضا من الانتصار على المغرب التطواني بهدف لصفر، متأهلا بذلك إلى دور ثمن نهائي كأس العرش.