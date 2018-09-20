نادي اتحاد طنجة يتمسك بالمدرب إدريس المرابط

هسبريس من طنجة

قال مصدر من داخل المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة إن رحيل المدرب ادريس المرابط غير وارد، ولا حديث عنه في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قرب رحيل المدرب الطنجاوي مجرد إشاعات، وردود فعل عفوية للجماهير التي لم ترضها نتائج الفريق".

وكانت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المتابعة أخبار الفريق أوردت أن رحيل المرابط صار وشيكا، وأن نتيجتيْ التعادل أمام كل من سريع وادي زم ومولودية وجدة ستعجلان بذلك.

وحول الانتقادات التي طالت إدارة المرابط مباراة الفريق أمام مولودية وجدة، على الخصوص، أوضح المصدر ذاته أن المدرب "كان يعوّل على كل من أيوب الخاليقي وعبد الكبير الوادي في مواجهة الخصم، قبل أن يصاب الأول يوم الخميس، ويتعرض الثاني لوعكة صحية يوم المباراة؛ ما جعله يراجع أوراقه ويتعامل مع المباراة بشكل مختلف".

حري بالذكر أن فريق اتحاد طنجة كان قد تمكن أيضا من الانتصار على المغرب التطواني بهدف لصفر، متأهلا بذلك إلى دور ثمن نهائي كأس العرش.