الكوكب المراكشي يثق في مهارات لاعب مالي

أوعنا بلعيد

عزز فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم صفوفه بتعاقده مع المالي كافومبا توري لموسم واحد ،على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قادما من نادي أنترويب البلجيكي المنافس في القسم الممتاز.

وجاء تعاقد الكوكب المراكشي مع اللاعب كوفومبا توري لتعزيز الخط الأمامي وتوظيف خبرة اللاعب من أجل التسجيل والوصول إلى شباك المنافسين، لا سيما أن فوزي جمال، المدير الفني للفريق الأحمر، أبدى اقتناعه التام بمؤهلات اللاعب وإمكاناته.

ووفق مصدر هسبريس فإن إدارة الكوكب ستدفع راتبا شهريا بقيمة مليونيْ سنتيم للمهاجم المالي، فيما تكفل فريقه البلجيكي بتسديد منحة التوقيع، على أن يدفع الكوكب المراكشي مبلغ 30 مليون سنتيم إن رغب في شراء عقده بشكل نهائي.

واتفق الطرفان على أن الكوكب في حال شرائه لعقد اللاعب بشكل نهائي ورغب في تسريحه مجددا لإحدى الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته، فإن الفريق المراكشي سيدفع نسبة 30 في المائة من قيمة بيع عقده للفريق البلجيكي.

ويعول مسؤولو الكوكب على خدمات المهاجم توري من أجل إضفاء لمسته على الخط الأمامي، لا سيما أنه يملك من الخبرة ما يخول له زيارة الشباك بعد لعبه في البطولة التونسية رفقة "الملعب" و"قابس"، كما خاض تجربة احترافية بالدوري السعودي رفقة نادي "أحد".

ووفق المصدر ذاته، فمن المرتقب أن يضم الكوكب، في آخر أيام المركاتو، اللاعب سفيان بن رحو، حارس الرشاد البرنوصي.

وسيخضع المهاجم المالي، الشيخ محمد، (من مواليد 1994) للكشف الطبي قبل التعاقد معه رسميا في ظل مجيئه في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

وعلمت هسبريس أن المدير الفني فوزي جمال كان قد اقترح اللاعب على الإدارة من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة ودفع راتبه الشهري الذي يصل إلى 5 ملايين سنتيم.

وقوبل طلب المدرب بالرفض من قبل المكتب المسير بحجة أن الراتب الشهري للاعب يتجاوز السقف المعمول به في النادي، الذي لا يتعدى مليون سنتيم لكل لاعب، بالإضافة إلى أنه في حال ضم اللاعب الآن، فإن الكوكب سيتجاوز عدد اللاعبين الأجانب المسموح بضمهم للفريق.

يذكر أن الكوكب سيحرم من خدمات لاعبه المحترف موسى كوليبالي، الذي سيغيب عن الميادين لشهر ونصف، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى أصبع قدمه أمام سريع وادي زم خلال مباراة الجولة الثانية من البطولة الاحترافية التي انتهت بهزيمة فارس النخيل بهدف نظيف.

وارتباطا بفريق الكوكب دائما، توصلت إدارة الفريق بداية هذا الأسبوع بمراسلة موقعة من كريم قسي الحلو، والي جهة مراكش، تمنع فارس النخيل من خوض مباراته المقبلة أمام المولودية الوجدية، برسم الجولة الثالثة من الدوري الاحترافي، بملعب الحارثي لدواعٍ أمنية.

وبررت السلطات منع فريق الكوكب من الاستقبال بملعب الحارثي بدواع أمنية وثقافية وتعليمية ورياضية، وأخرى تهم عرقلة السير والجولان بالطرق والشوارع القريبة من الملعب أثناء خوض المباريات أو المناسبات الخاصة بها، مع تسجيل احتمالية اندلاع أعمال شغب وإحداث خسائر في الممتلكات.

في المقابل، ستجرى المباراة بالملعب الكبير بمراكش؛ ما سيحرم الفريق من توافد الجماهير بكثافة نظرا لبعد الملعب عن وسط المدينة.

للإشارة، زارت لجنة البنيات التحتية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل أسبوع، ملعب الحارثي وأكدت أنه جاهز بنسبة 97 في المائة وبات مؤهلا لاحتضان المباريات.