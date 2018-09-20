ديمبلبي يواصل دعم المغربي عبد الحق نوري

أوعنا بلعيد

أقدم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب "إ ف سي برشلونة" لكرة القدم، على التفاتة طيبة مفعمة بالإنسانية والتعاطف تجاه اللاعب المغربي عبد الحق نوري وعائلته، الذي كان قد أصيب بتلف دماغي وسقط أرضا حين كان يخوض برفقة فريقه "أجاكس أمستردام" الهولندي مباراة ودية أمام فريق "فيردير بريمن" الألماني، في النمسا بتاريخ 8 يوليو 2017.

وأهدى عثمان ديمبلي، عقب نهاية مباراة ناديه أمام "أيندهوفن" الهولندي، قميصه إلى عبد الرحيم نوري، شقيق عبد الحق، واستلم منه قميصا يحمل اسم الأخير، بمرأب السيارات التابع لملعب "الكامبنو" الذي احتضن المواجهة، التي انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة سجلها منها عثمان هدفا وبصم ليونيل ميسي على "هاتريك".

وليست هذه المرة الأولى التي يتضامن فيها النجم الفرنسي مع عبد الحق نوري؛ إذ ارتدى حذاء يحمل اسم اللاعب ورقمه، وخاض به مباراة "إ ف س برشلونة" أمام "هويسكا" في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، كنوع من الدعم والتآزر مع الشاب المغربي الذي يقاتل بشجاعة لتجاوز محنته.

وتمكن ديمبلي من إحراز هدف خلال تلك المباراة التي انتهت بفوز ناديه بثمانية أهداف لهدفين.

يشار إلى أن عبد الرحيم نوري أكد في وقت سابق حدوث بعض التحسن في الحالة الصحية لشقيقه، مبرزا أن حالته العصبية أفضل مقارنة مع السابق، فيما وضعه الجسدي ما يزال صعبا؛ إذ إنه لا يحرك جسده باستثناء رأسه، لكن في بعض الأحيان يغادر سريره للجلوس على كرسيه المتحرك.

وفي ما يخصه، يعيش اللاعب عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، وضعية أفضل بكثير من الموسم الماضي عندما داهمته الإصابة وأبعدته عن الميادين لوقت طويل؛ ما أثر على مردوده فوق أرضية الميدان.

وتمكن هذا الموسم من تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات، منها أربعة على التوالي، ولم يسلم من أهدافه إلا نادي "ألافيس"، بينما سجل في مرمى "إشبيلية" و"بلد الوليد" و"هويسكا" و"ريال سوسييداد" و"إيندهوفن" الهولندي.