24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية
- "الشركة العامة" تفتح المركز التكنولوجي الإفريقي
- مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا
- هذه أسباب اللجوء إلى أعمال السحر والشعوذة في يوم عاشوراء
- رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية
مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)
جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)
- تفاصيل جريمة ذبح شاب في سلا .. والدة الضحية تحكي ما جرى - (218)
- الملك يطلق "مبادرة تنموية جديدة" للعناية بالشباب ودعم الفقراء - (110)
- أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية - (108)
- والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب" - (66)
- حملة "مقاطعة الحليب" تكبد "سنطرال" خسارة 115 مليون درهم - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ديمبلبي يواصل دعم المغربي عبد الحق نوري
أقدم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب "إ ف سي برشلونة" لكرة القدم، على التفاتة طيبة مفعمة بالإنسانية والتعاطف تجاه اللاعب المغربي عبد الحق نوري وعائلته، الذي كان قد أصيب بتلف دماغي وسقط أرضا حين كان يخوض برفقة فريقه "أجاكس أمستردام" الهولندي مباراة ودية أمام فريق "فيردير بريمن" الألماني، في النمسا بتاريخ 8 يوليو 2017.
وأهدى عثمان ديمبلي، عقب نهاية مباراة ناديه أمام "أيندهوفن" الهولندي، قميصه إلى عبد الرحيم نوري، شقيق عبد الحق، واستلم منه قميصا يحمل اسم الأخير، بمرأب السيارات التابع لملعب "الكامبنو" الذي احتضن المواجهة، التي انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة سجلها منها عثمان هدفا وبصم ليونيل ميسي على "هاتريك".
وليست هذه المرة الأولى التي يتضامن فيها النجم الفرنسي مع عبد الحق نوري؛ إذ ارتدى حذاء يحمل اسم اللاعب ورقمه، وخاض به مباراة "إ ف س برشلونة" أمام "هويسكا" في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، كنوع من الدعم والتآزر مع الشاب المغربي الذي يقاتل بشجاعة لتجاوز محنته.
وتمكن ديمبلي من إحراز هدف خلال تلك المباراة التي انتهت بفوز ناديه بثمانية أهداف لهدفين.
يشار إلى أن عبد الرحيم نوري أكد في وقت سابق حدوث بعض التحسن في الحالة الصحية لشقيقه، مبرزا أن حالته العصبية أفضل مقارنة مع السابق، فيما وضعه الجسدي ما يزال صعبا؛ إذ إنه لا يحرك جسده باستثناء رأسه، لكن في بعض الأحيان يغادر سريره للجلوس على كرسيه المتحرك.
وفي ما يخصه، يعيش اللاعب عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، وضعية أفضل بكثير من الموسم الماضي عندما داهمته الإصابة وأبعدته عن الميادين لوقت طويل؛ ما أثر على مردوده فوق أرضية الميدان.
وتمكن هذا الموسم من تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات، منها أربعة على التوالي، ولم يسلم من أهدافه إلا نادي "ألافيس"، بينما سجل في مرمى "إشبيلية" و"بلد الوليد" و"هويسكا" و"ريال سوسييداد" و"إيندهوفن" الهولندي.