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الرئيسية | رياضة | إيرلندا تنضم إلى إنجلترا لتنظيم مونديال 2030

إيرلندا تنضم إلى إنجلترا لتنظيم مونديال 2030

إيرلندا تنضم إلى إنجلترا لتنظيم مونديال 2030
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 02:35

يستعد الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم للتقدم بطلب مشترك مع إنجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية لاستضافة مونديال 2030.

وأعلنت إنجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية بالفعل عن خطتها للتقدم بطلب استضافة كأس العالم بعد 12 عاما، قبل أن يعلن اتحاد الكرة الإيرلندي عن انضمامه للحديث الدائر في هذا الصدد "بعد مناقشات بناءة مع كل الأطراف".

ويستضيف ملعب افيفا في دبلن مباريات في دوري المجموعات بيورو 2020 وكذلك مباراة في دور الستة عشر.

واستضافت إنجلترا مونديال 1966 لكنها فشلت في مساعيها لاستضافة كأس العالم 2006 و2018.

وبدأت الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي في حملة لاستضافة كأس العالم 2030 في الوقت الذي اعربت فيه تونس عن رغبتها في التقدم بملف مشترك لاستضافة المونديال بجانب الجزائر والمغرب.

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