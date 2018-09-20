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الرئيسية | رياضة | تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا

تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا

تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا
هسبريس من الرباذ
الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:44

احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المركز 45 عالميا متقدما برتبة واحدة، حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر شتنبر 2018 الصادر اليوم الخميس.

ويحتل منتخب الأسود المركز الرابع على المستوى الإفريقي خلف تونس (23) والسنغال (25) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (40).

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت بلجيكا تصنيف الفيفا بـ1729 نقطة (زائد 1)، متقدمة على فرنسا (1729)، والبرازيل (1663)، ثم كرواتيا (1634).

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