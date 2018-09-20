منير الحمداوي ينضم إلى فريق أكسيلسيور الهولندي

أوعنا بلعيد

تعاقد فريق أكسيلسيور الهولندي لكرة القدم مع منير الحمداوي، الدولي المغربي السابق، بموجب عقد يمتد لموسم واحد في صفقة انتقال حر، ليعود مهاجم أجاكس أمستردام إلى فريقه الذي عرف انطلاقته نحو العالمية بعام 2001.

وخاض منير الحمداوي أسبوعين من التداريب رفقة فريق أكسيلسيور من أجل الوقوف على إمكاناته ومدى جاهزيته وقدرته على تقديم الإضافة وقيادة هجوم الفريق المحتل للمركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وهزيمتين، ليتم التعاقد معه بعد اقتناع الإدارة التقنية بمستواه وخبرته التي راكمها عبر مسيرته الاحترافية.

وأكد الحمداوي شغفه بمزاولة الساحرة المستديرة ورغبته الجامحة في مداعبتها من جديد، مشيرا إلى أنه في وضعية بدنية وذهنية تخول له ذلك، حيث قال: "إنها لحظة رائعة واستثنائية، تنتابني مشاعر جيدة بعد العودة إلى الميادين من أجل اللعب" مضيفا: "حالتي البدنية والذهنية جيدة جدا، وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي للفريق وللاعبيه الشباب".

وكان الحمداوي قد ترك ميادين الكرة كلاعب واشتغل رفقة فريق شباب الريف الحسيمي وساعده على عقده العديد من الانتدابات بالميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن يعود إلى هولندا لاقتناعه بفشل المشروع الذي حاول المساهمة في بنائه بشكل تطوعي، كما صرح اللاعب سابقا عندما قال: "لم أكن مديرا تقنيا في الفريق بشكل رسمي، كل ما في الأمر هو أنني ذهبت إلى مسؤولي الفريق وسألت إن كنت أستطيع مساعدتهم مع اللاعبين".

وسبق لمنير الحمداوي أن خاض 15 مباراة دولية بقميص أسود الأطلس، وكان أول لقاء دولي يشارك فيه أمام التشيك 11 فبراير 2009 في المواجهة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي (0/0)؛ بينما سجل اللاعب أول هدف دولي له بقميص المغرب في شباك المنتخب الغابوني 28 مارس 2009 ضمن تصفيات كأس العالم وإفريقيا في المباراة التي انتهت (2/1)، وتمكن من تسجيل 3 أهداف دولية.