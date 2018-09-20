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الرئيسية | رياضة | أمرابط وحمد لله يتألقان مع النصر السعودي

أمرابط وحمد لله يتألقان مع النصر السعودي

أمرابط وحمد لله يتألقان مع النصر السعودي
أوعنا بلعيد
الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:53

شهد افتتاح الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع فريق القادسية بضيفه النصر والذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) وقاده الحكم ارتور سواريس، تألق المغربيين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، بعد صناعتهما لثلاثة أهداف حملت توقيع زميلهما في الفريق النيجيري أحمد موسى.

وأنهى الأورغوياني جوزيه دانيال كارينيو، مدرب النصر، الجدل القائم حول إجلاس الدولي المغربي نور الدين أمرابط بدكة البدلاء واعتمد عليه بشكل أساسي في اللقاء رفقة مواطنه عبد الرزاق حمد الله؛ بينما أشرك النيجيري أحمد موسى كمهاجم رأس حربة والذي احتفظ بكرة المباراة بعد تسجيله للهاتريك ليكون أول لاعب نصراوي يفعل ذلك منذ أهداف زميله محمد السهلاوي أمام الأهلي عام 2015.

وتألق الثنائي المغربي خلال مجريات اللقاء ومنحا ثلاثة تمريرات للمهاجم أحمد موسى سجل بها أهداف ناديه في الدقائق (الـ21 والـ40 والـ66)، حيث أسهم حمد الله بتمريرتين بينما أعطى أمرابط تمريرة واحدة، ليمكن النصر من العودة بالفوز من ملعب منافسه بعد أن فشل في ذلك لمدة ثمانية أعوام وتحديدا في 23 سبتمبر 2010، حين سقط القادسية بنتيجة 3-1.

ويملك أمرابط رقما متميزا رفقة فريقه النصر، إذ تمكن من صنع ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات على التوالي، ليسجل أفضل فاعلية هجومية للاعب بالنصر السعودي في تاريخ مشاركته بالدوري الممتاز متأخرا بتمريرة واحدة خلف البرازيلي غابرييل ماركينوس، في نفس عدد الجولات، والذي مثل النصر عام 2014.

وسيحصل نور الدين أمرابط وحمد الله على مكافأة قدرها 10 آلاف سعودي، والتي منحها سعود آل سويلم، رئيس النادي، لكل لاعب عقب تحقيق الفوز، ويزيد مبلغ هذه المكافأة عن المنصوص عليه في لائحة الفريق، رغبة من رئيس النادي في تحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج متميزة خلال المواجهات المقبلة.

وحقق فريق النصر العلامة الكاملة في 3 مباريات بثلاثة انتصارات، معتليا صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط، سجل هجوم الفريق سبعة أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

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