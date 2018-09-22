سفيان بوفال ينثر السحر ويبطله في سيلتا فيغو

أوعنا بلعيد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية الضجة الكبيرة التي أحدثها الدولي المغربي سفيان بوفال في أولى مبارياته رفقة ناديه سيلتا فيغو، مشيرة إلى أن "الأسد المغربي" يتمتع بجودة لا تصدق، وما يحتاج إليه ليكون في قمة مستواه الالتزام والانضباط تكتيكيا على رقعة الميدان، وألا يغالي في المراوغات على حساب الأداء الجماعي.

وتحدث الدولي السلوفاكي ستانيسلاس لوبوتكا، متوسط ميدان سيلتا فيغو، مكيلا المديح لزميله سفيان بوفال، ومشيدا بالإمكانات الفردية الهائلة التي يتوفر عليها، قائلا: "إنه لاعب قوي وسريع ويراوغ بشكل جيد، لكن عليه أن يتعلم متى يمرر الكرة ومتى يراوغ. لكنه لاعب جيد جدا ويمكن أن يساعدنا كثيرا".

ويقاتل النجم المغربي لضمان مركز أساسي في الخط الأمامي لفريق "السيليستي"، إذ اعتمد عليه المدرب كورقة احتياطية خلال الجولات الأربع بالليغا. وشهدت مباراة سيلتا فيغو الأخيرة أمام مضيفه جيرونا إقحام المدرب انطونيو محمد للاعبه سفيان بوفال منذ بداية الشوط الثاني.

وتمكن بوفال، البالغ من العمر 25 سنة، من تسجيل هدفه الأول في شباك مواطنه ياسين بونو، حارس جيرونا والمنتخب المغربي، في الدقيقة 87 من شوط المباراة الثاني، مقلصا بذلك الفارق لفريقه الذي انهزم في اللقاء بنتيجة (2/3)، ليتكبد نادي سيلتا فيغو أول هزيمة له في مسابقة الليغا هذا الموسم.

ولوحظ خلال بعض الهجمات التي قادها اللاعب أنه كان يحتفظ بالكرة كثيرا ويغالي في المراوغة ويختار الحلول الصعبة، وهو ما خلق بعض الإزعاج لمدربه وطاقمه المساعد وزملائه في الدكة.

وقالت وسائل الإعلام إن الإدارة التقنية لسيلتا تعمل على تحسين أداء اللاعب في التداريب، ليصبح أكثر جماعية، وسيتم إرشاده حتى لا يساهم في تضييع الهجمات بتركيزه على التخلص من منافسه، مشيرة إلى أن هناك مشاعر يشترك فيها العديد من المعجبين في ما يخص الجانب المهاري لدى اللاعب الذي ينقل السحر عندما يمتلك الكرة بين قدميه.

يشار إلى أن بوفال اختير ضمن تشكيلة الأسبوع في الجولة الرابعة برسم الليغا (الفنتازي)، وهي المعتمدة رسميا لدى الاتحاد الإسباني.