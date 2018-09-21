الوداد يعول على دعم "الجماهير الحمراء" أمام سطيف

جمال الشبلي*

يبدو أن الهزيمة الصغيرة التي مني بها فريق الوداد البيضاوي أمام وفاق سطيف الجزائري بهدف لصفر، برسم ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، لن تثني فريق القلعة الحمراء على تحقيق الفوز في ميدانه، وحجز تذكرة العبور الى دور النصف، خلال لقاء العودة بالمركب الرياضي محمد الخامس، الذي سيكون اليوم الجمعة غاصا بالجماهيرية الودادية التي تساند فريقها باستماتة وتشكل، كما اعتادت على ذلك، اللاعب رقم 12 بامتياز.

وبحسب العارفين بشؤون المستديرة، فالتأهل إلى المربع الذهبي في متناول حامل اللقب، الذي قدم لاعبوه أداء باهتا خلال مباراة الذهاب بسبب الاختيارات التكتيكية للمدرب عبد الهادي السكيتيوي، المهدد بالرحيل في حال تحقيق نتيجة سلبية.

لكن الفريق الأحمر المتعود على مواجهة الأزمات والظروف العصيبة، خلال الموسمين الماضيين، لم تنل منه الشائعات المتواصلة والمملة حول رحيل المدرب السكتيوي، وتعويضه بإطار تقني أجنبي، وهو في ذروة الاستعداد لمثل هذه المباراة الهامة.

وقد تفادى المسؤولون في فريق الوداد الرياضي الرد على هذه الشائعات، ورفضوا التعليق عليها لتفادي ازعاج تركيز اللاعبين والطاقم التقني على مباراتهم المصرية.

ويبقى تركيز المكتب المسير منصبا حاليا على توفير الظروف الملائمة لإعداد اللاعبين لهذا الموعد الحاسم بهدف تحقيق التأهل إلى نصف النهائي، ودعوة الجمهور الودادي إلى مساندة اللاعبين ودعمهم أمام وفاق سطيف.

والواضح أن الجدل الدائر حول مصير المدرب لم يؤثر على الطرف الأول المعني بالأمر وهم اللاعبون، لكونهم يدركون أن بإمكانهم الاعتماد على مناصريهم الأوفياء والمخلصين الذين شكلوا السند القوي للفريق وساعدوه في الموسم الماضي على الظفر بلقبه الثاني في عصبة الأبطال الإفريقية.

وقد فضل المعلقون الجزائريون ترك التحليل التكتيكي ووقائع اللعب والبحث في تاريخ المواجهات بين الفريقين جانبا، وتكريس معظم تعاليقهم حول الجمهور الاستثنائي للقلعة الحمراء، أو "الجيش الأحمر"، الذي يشعل المدرجات بأهازيجه وتشجيعاته طيلة المباراة ودون توقف التي غالبا ما تؤثر على تركيز الفريق الضيف.

وسواء على شاشات التلفزيون أو على أعمدة الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي، لا يمكن إخفاء القلق بشأن "الجحيم" الذي ينتظر لاعبي سطيف في المركب الرياضي محمد الخامس، المعروف بـ"ملعب الرعب"؛ إذ إن أقوى الفرق الإفريقية، وفي مقدمتها الأهلي المصري و"تي بي مازمبي" الكونغولي، عانت كثيرا في أرضية هذا الملعب الأسطوري.

ولعل أقوى شهادة حول "الرعب" الذي تحدثه جماهير القلعة الحمراء تبقى تلك التي أدلى بها حارس مرمى مولودية الجزائر، محمد لمين زماموش، الذي اعترف صراحة في إحدى البرامج الرياضية بأن الوداد البيضاوي يتمتع بمؤازرة جماهيرية غير عادية تبعث الخوف في صفوف لاعبي الفريق الخصم، وهو ما حصل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين برسم نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية خلال الموسم الفارط وانتهت بفوز الوداد بثلاثة أهداف لواحد.