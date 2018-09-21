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الرئيسية | رياضة | رئيس سطيف: جماهير الرجاء لا مثيل لها بالمغرب

رئيس سطيف: جماهير الرجاء لا مثيل لها بالمغرب

رئيس سطيف: جماهير الرجاء لا مثيل لها بالمغرب
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:08

أشاد حسن حمار، رئيس وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، بجماهير الرجاء الرياضي وبحبها وارتباطها بفريقها، قائلا إنه منذ توليه قيادة فريقه واجه أندية مغربية عديدة وأعجب بشغف أنصارها، لكن جماهير "النسر" الرجاوي تتميز عن باقي جماهير الفرق المغربية.

وأضاف حسن حمار، في تصريح إذاعي قبل المواجهة القوية المرتقبة بين الوداد الرياضي ووفاق سطيف، يوم غد الجمعة، برسم إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقية، في اللقاء الذي سيحتضنه مركب محمد الخامس، أن فريقه واجه "العديد من الأندية المغربية، الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك خريبكة والوداد البيضاوي، لكن الرجاء يتميز بشيء خاص عن باقي الأندية المغربية، وهو العلاقة القوية بين النادي ومناصريه، تحس بعلاقة انتماء شديدة بين الطرفين".

وأشاد رئيس وفاق سطيف بجماهير الوداد الرياضي التي تدعم فريقها بأعداد غفيرة في كل المناسبات، وتحضر مبارياته داخل المغرب وخارجه. وبخصوص مباراة الجمعة، قال حسن حمار: "تنتظر الفريق مواجهة صعبة وحارقة أمام الوداد، فالمستوى متقارب جدا، وهو ما تؤكده مجريات لقاء الذهاب الذي عرف شحا في عدد الفرص المتاحة، وفوزنا بهدف نظيف صعّب المهمة على الطرفين في لقاء الإياب".

وأشار حمار إلى أن مكونات الفريق تعول على المدرب رشيد الطاوسي وإلمامه بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بنقط القوة والضعف في فريق الوداد، وهي العوامل التي ستصنع الفارق من أجل العودة بالتأهل من قلب مدينة الدار البيضاء، مشددا على أن الجزئيات البسيطة والصغيرة هي التي ستحسم في هوية المتأهل إلى الدور الموالي.

وأشاد رئيس وفاق سطيف بالدعم الجماهيري المؤازر لفريقه، مضيفا أن التشجيعات ستصل الفريق من ولايات جزائرية مختلفة، كما أثنى على إدارة الوداد الرياضي لحفاوة وحسن استقبالها لبعثة وفاق سطيف لدى وصولها إلى مطار محمد الخامس.

يشار إلى أن إدارة وفاق سطيف خصصت 5 ملايين سنتيم مكافأة لكل لاعب لتحفيزهم على بذل مجهود مضاعف لإقصاء الوداد، وحجز بطاقة العبور إلى الدور الموالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مهاجر رجاو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:50
السلام عليكم اخواني المغاربة وجمعة مباركة
الانتصار الي الرجاء البيضاو
سؤال في اَي ساعة تنطلق المقابلة ولكم السكر
مهاجر مغربي في السويد
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2 - محمد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:51
المواجهة القوية المرتقبة بين الوداد الرياضي ووفاق سطيف، يوم غد الجمعة
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3 - رضوان الفتحي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:51
يا أخي حسن حمار جمهور الرجاء وجمهور الوداد لافرق بينهما يشجعان فريقيهما من البداية حتى النهاية ولا يعرفان الملل مهما كانت النتيجة .
كما اتمنى لكم مقاما جيدا ببلدكم الثاني المغرب ومرحبا بوفاق سطيف الجزائري وبكل مكوناته التقنية والادارية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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4 - كمال الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:52
يبقي جمهور الوداد أرقي و أجمل جمهور بشهادة العالم
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5 - مرحبا..ولكن. الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:52
مرحبا بالاخوة الجزائريين على ارض المغرب المضياف..ومرحبا بفريق *وداد سطيف* وبجمهوره...ولكن ادا كان فريقكم يسمى*وداد سطيف* فان فريقنا يسى*وداد الامة*..انه وداد المغرب من طنجة الى الكويرة ولا مناص من الانتصار ولا شيء غيره..مرحبا بكم مرة اخرى واتمنى ان تمر المقابلة فب ظروف رياضية ..
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6 - يحي الوجدي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:53
تحية لفريقة الرجاء الرياضي البيضاوي من عاصمة الشرق وجدة كمغاربة نقولها بصراحة الرجاء فريق عالمي ويشرف المغرب وجمهوره جمهور عالمي اعشق الرجاء واحسن فريق في العالم الرجاااااااء البيضاوي
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7 - rachid1975 الجمعة 21 شتنبر 2018 - 11:55
خطة واضحة وضوح الشمس، و غالبا رشيد الطاوسي من قال له ما يقول، من أجل مساعدة جمهور الرجاء البيضاوي لفريق سطيف ضد الفريق البيضاوي،و لكن افرق المغربية في المحافل الإفريقية أو العالمية متضامنة بعضها البعض. باللهجة العامية (ما عندك فين دخل)
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3
8 - برافو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 12:00
سول علينا واجي علينا ،، هكاك ، شويا ديموقراطيا
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9 - جرادي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 12:02
نشكر رءيس سطيف السيد حسن غزال على اشادته بجماهير النسر الرجاوي .ونتمنى ان تنال جميع الجماهير الكروية المغربة شهادة كهاته للرفع من مستوى الكرة المغربية ومتتبعيها .
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10 - شلح أمريكي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 12:08
الرجاء لم تكن بهذا الحجم أبدا و لم تكن فريق ألقاب الى أن تم إعطائهم فريق الأولمبيك البيضاوي البطل كاملا بكل عناصره القوية. وكان عليهم تغيير شعار الفريق من النسر ووضع خنشة حليب مكانه إحتراما لتاريخ وألقاب جمعية الحليب و جمهورها المضلوم.
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