رئيس سطيف: جماهير الرجاء لا مثيل لها بالمغرب

أوعنا بلعيد

أشاد حسن حمار، رئيس وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، بجماهير الرجاء الرياضي وبحبها وارتباطها بفريقها، قائلا إنه منذ توليه قيادة فريقه واجه أندية مغربية عديدة وأعجب بشغف أنصارها، لكن جماهير "النسر" الرجاوي تتميز عن باقي جماهير الفرق المغربية.

وأضاف حسن حمار، في تصريح إذاعي قبل المواجهة القوية المرتقبة بين الوداد الرياضي ووفاق سطيف، يوم غد الجمعة، برسم إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقية، في اللقاء الذي سيحتضنه مركب محمد الخامس، أن فريقه واجه "العديد من الأندية المغربية، الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك خريبكة والوداد البيضاوي، لكن الرجاء يتميز بشيء خاص عن باقي الأندية المغربية، وهو العلاقة القوية بين النادي ومناصريه، تحس بعلاقة انتماء شديدة بين الطرفين".

وأشاد رئيس وفاق سطيف بجماهير الوداد الرياضي التي تدعم فريقها بأعداد غفيرة في كل المناسبات، وتحضر مبارياته داخل المغرب وخارجه. وبخصوص مباراة الجمعة، قال حسن حمار: "تنتظر الفريق مواجهة صعبة وحارقة أمام الوداد، فالمستوى متقارب جدا، وهو ما تؤكده مجريات لقاء الذهاب الذي عرف شحا في عدد الفرص المتاحة، وفوزنا بهدف نظيف صعّب المهمة على الطرفين في لقاء الإياب".

وأشار حمار إلى أن مكونات الفريق تعول على المدرب رشيد الطاوسي وإلمامه بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بنقط القوة والضعف في فريق الوداد، وهي العوامل التي ستصنع الفارق من أجل العودة بالتأهل من قلب مدينة الدار البيضاء، مشددا على أن الجزئيات البسيطة والصغيرة هي التي ستحسم في هوية المتأهل إلى الدور الموالي.

وأشاد رئيس وفاق سطيف بالدعم الجماهيري المؤازر لفريقه، مضيفا أن التشجيعات ستصل الفريق من ولايات جزائرية مختلفة، كما أثنى على إدارة الوداد الرياضي لحفاوة وحسن استقبالها لبعثة وفاق سطيف لدى وصولها إلى مطار محمد الخامس.

يشار إلى أن إدارة وفاق سطيف خصصت 5 ملايين سنتيم مكافأة لكل لاعب لتحفيزهم على بذل مجهود مضاعف لإقصاء الوداد، وحجز بطاقة العبور إلى الدور الموالي.