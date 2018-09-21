24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- موظفو التربية الوطنية حاملو الشهادات والتطلع إلى الإنصاف
- الإجهاز على العربية مقدمة للإجهاز على الأمازيغية
- العربية أم الدارجة؟: نحو أفق مختلف في الحوار والرؤية
- مؤسسات على قوارب الموت
- من يعلم أكثر، يشقى أكثر!
بوريطة: العلاقات المغربية الموريتانية لا ترقى إلى طموحات الملك (5.00)
الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)
- رئيس الحكومة يعد المواطنين بجني ثمار الجهود الاجتماعية للملك - (76)
- سياسي ألماني: المغرب يحتلّ الصحراء وينتهك حقوق المثليين جنسياً - (70)
- ترامب يقترح جداراً في الصحراء لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا - (63)
- الحكومة تُخرج "العين الحمراء" لمواجهة مستعملي مفرقعات عاشوراء - (58)
- رصيف الصحافة: المملكة تُجري مفاوضات دولية لإنشاء صناعة حربية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اتحاد الجزائر يدفع ثمن هتافات باسم صدام حسين
أعرب اتحاد الكرة الجزائري، اليوم الجمعة، عن استغرابه من العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي للعبة، على نادي اتحاد الجزائر، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي تغلب فيها على ضيفه القوة الجوية العراقي، في إياب الدور 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، بعد هتاف المشجعين الجزائريين "الله أكبر.. صدام حسين"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل.
وكان نادي القوة الجوية انسحب في الدقيقة 72 من المباراة، احتجاجا على هتافات وصفها بـ"الطائفية" أطلقتها بعض جماهير اتحاد الجزائر، الذي كان حينها متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.
وذكرت تقارير اخبارية، أن الاتحاد العربي، قرر تغريم اتحاد الجزائر150 ألف دولار، بسبب تصرفات جماهيره، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 5 الاف دولار، بسبب استخدام المشجعين للألعاب النارية.
وقال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، للإذاعة الحكومية:" تعجبت للعقوبات التي فرضت على نادي اتحاد الجزائر. سنراجع الاتفاقية الثلاثية التي وقعت من طرف الاتحاد العربي والاتحاد الجزائري والفريق، وسننظر ما اذا احتوت على نص قانوني يسمح بفرض مثل هذه العقوبة في مثل هذه الحالات".
وأضاف:"ما بدر من مشجعي اتحاد الجزائر هي هتافات غنائية وليست شعارات سياسية، سنطعن في عقوبة الاتحاد العربي في حال تأكدنا مخالفتها للوائح المنصوص عليها في الاتفاقية".
ولم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد العربي، بخصوص قراراته في أحداث مباراة اتحاد الجزائر مع القوة الجوية.