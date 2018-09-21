اتحاد الجزائر يدفع ثمن هتافات باسم صدام حسين

هسبريس - د.ب.أ

أعرب اتحاد الكرة الجزائري، اليوم الجمعة، عن استغرابه من العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي للعبة، على نادي اتحاد الجزائر، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي تغلب فيها على ضيفه القوة الجوية العراقي، في إياب الدور 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، بعد هتاف المشجعين الجزائريين "الله أكبر.. صدام حسين"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل.

وكان نادي القوة الجوية انسحب في الدقيقة 72 من المباراة، احتجاجا على هتافات وصفها بـ"الطائفية" أطلقتها بعض جماهير اتحاد الجزائر، الذي كان حينها متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.

وذكرت تقارير اخبارية، أن الاتحاد العربي، قرر تغريم اتحاد الجزائر150 ألف دولار، بسبب تصرفات جماهيره، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 5 الاف دولار، بسبب استخدام المشجعين للألعاب النارية.

وقال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، للإذاعة الحكومية:" تعجبت للعقوبات التي فرضت على نادي اتحاد الجزائر. سنراجع الاتفاقية الثلاثية التي وقعت من طرف الاتحاد العربي والاتحاد الجزائري والفريق، وسننظر ما اذا احتوت على نص قانوني يسمح بفرض مثل هذه العقوبة في مثل هذه الحالات".

وأضاف:"ما بدر من مشجعي اتحاد الجزائر هي هتافات غنائية وليست شعارات سياسية، سنطعن في عقوبة الاتحاد العربي في حال تأكدنا مخالفتها للوائح المنصوص عليها في الاتفاقية".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد العربي، بخصوص قراراته في أحداث مباراة اتحاد الجزائر مع القوة الجوية.