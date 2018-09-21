مازيمبي الكونغولي يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا‎

هسبريس - متابعة

ودّع فريق مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتعادل مازيمبي مع ضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية.

وجاء خروج مازيمبي من البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بأنغولا بالتعادل السلبي.

بذلك، أصبح بريميرو دي أوغوستو أول الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.‎