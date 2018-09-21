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الرئيسية | رياضة | مازيمبي الكونغولي يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا‎

مازيمبي الكونغولي يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا‎

مازيمبي الكونغولي يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا‎
هسبريس - متابعة
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 16:37

ودّع فريق مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتعادل مازيمبي مع ضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية.

وجاء خروج مازيمبي من البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بأنغولا بالتعادل السلبي.

بذلك، أصبح بريميرو دي أوغوستو أول الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.‎

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Wafaa الجمعة 21 شتنبر 2018 - 17:10
اتمنى الفوز لفريقي الغالي وداد الامة ان شاء الله و التأهل الى النصف النهائي
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