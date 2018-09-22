حكام موريتانيون يقودون لقاء المغرب وجزر القمر

أوعنا بلعيد

كشفت مديرية التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام جزر القمر، برسم الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية 2019.

وسيقود المباراة طاقم تحكيمي من موريتانيا مكون من حكم الوسط بوشعيب المغيفري، بمساعدة حميد ديبا وعبد الرحمان وار؛ فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى الحكم بيبدا دهان، في اللقاء الذي سيجرى يوم 13 أكتوبر المقبل بالملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقررت الجامعة الملكية لكرة القدم إجراء مباراة المنتخب المغربي أمام جزر القمر بالملعب سالف الذكر بعد خوض اللقاء الأخير أمام مالاوي في الثامن من شهر شتنبر الجاري على أرضية الملعب نفسه برسم الجولة الثانية، وعرف فوز الأسود بثلاثية نظيفة.

وسيدخل المنتخب المغربي اللقاء وعينه على تحقيق الفوز للوصول إلى النقطة السادسة، إذ يحتل الرتبة الثانية في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط مناصفة مع منتخب مالاوي، وخلف منتخب الكاميرون المحتل للرتبة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يوجد منتخب جزر القمر في المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة.

وسيتأهل منتخب واحد من المجموعة الثانية، التي تضم أسود الأطلس، على اعتبار أنها تعرف مشاركة منتخب الكاميرون (البلد المنظم)، الذي يخوض التصفيات بصفة شكلية فاتحا المنافسة على التأهل بين منتخبات المغرب ومالاوي وجزر القمر الذي أحدث مفاجأة من العيار الثقيل خلال الجولة الماضية وتعادل مع المنتخب الكاميروني بهدف لمثله.