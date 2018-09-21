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الرئيسية | رياضة | يوفينتوس يكتسح التشكيلة المثالية لأبطال أوروبا

يوفينتوس يكتسح التشكيلة المثالية لأبطال أوروبا

يوفينتوس يكتسح التشكيلة المثالية لأبطال أوروبا
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:12

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" عن التشكيلة المثالية خلال الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي جرت مبارياتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما كشفت الهيئة الرياضية سالفة الذكر عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، وعن صاحب أجمل هدف خلال الجولة.

ووفقا للحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال على موقعي الفايسبوك وتويتر، فقد سيطر فريق يوفنتوس الإيطالي على تشكيلة أفضل 11 لاعبا خلال الجولة الأولى بمسابقة ذات الأذنين بوجود أربعة لاعبين من صفوفه، عقب فوزه بهدفين دون رد أمام مضيفه فالنسيا في اللقاء الذي جرى بملعب الميستايا، بالرغم من إكمال السيدة العجوز اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ29.

واختير الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، كأفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات عقب تسجيله لثلاثة أهداف ليكون بذلك أكثر لاعب مسجلا للهاتريك في تاريخ العصبة (8 هاتريكات)، متفوقا على نبيل فقير، الذي قاد فريقه ليون إلى العودة بفوز ثمين بهدفين لهدف من ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي في واحدة من أكبر مفاجآت الأسبوع، وبول بوغبا الذي قاد مانشستر يونايتد للفوز بثلاثة أهداف أمام يونغ بويز السويسري، بتسجيله لهدفين وإعطائه لتمريرة أسيست لزميله أنتوني مارسيال، وجيمس ميلنر لاعب ليفربول الذي قاد وسط الريدز باقتدار وقاد الكومندو الألماني يورغان كلوب إلى تحقيق الانتصار في أقوى مباريات الجولة أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدفين.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل ثلاثة أهداف (الهاتريك) في شباك ايندهوفن الهولندي في اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة برباعية نظيفة، وسجل الهدف الرابع عثمان ديمبلي، النجم الفرنسي الذي نافس على جائزة أفضل هدف في الجولة وكانت من نصيب الأرجنتيني ماورو ايكاردي، لاعب أنتر ميلان بهدفه الذي سجله في شباك توتنهام الإنجليزي.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا" أربعة أهداف لتنافس للفوز بأفضل هدف في الأسبوع هدف ماورو ايكاردي، مهاجم أنتر ميلان في شباك توتنهام الإنجليزي، وهدف عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة في مرمى آيندهوفن الهولندي، وهدف ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، في مرمى روما، بجانب الهدف الذي سجله ريناتو سانشيز مع بايرن ميونخ بمرمى بنفيكا البرتغالي.

تشكيلة الجولة الأولى من دوري الأبطال:

في حراسة المرمى: تشيزني (يوفنتوس)

في الدفاع: جواو كانسيلو (يوفنتوس) -دافييد ألابا (البايرن) - بونوتشي (يوفنتوس) - تاغليافيكو (أجاكس) - مارسيلو (ريال مدريد)

في خط الوسط: فلاسيتش (سسكا موسكو) - بيانيتش (يوفنتوس) - بول بوجبا (مانشستر يونايتد)

في خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) - كرمنتشيك (فكتوريا بلزن).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - juventino الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:20
Juve storia di grande amore, InshAllah champion league
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2 - زيد حك عليا الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:36
حتى نبدا ندوي بسبليونية ،، على كل ،، تحية عالية
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