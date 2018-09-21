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كُتّاب وآراء
الترجي يطيح بالنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا
أطاح الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، بمواطنه النجم الساحلي وتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتغلب الترجي الرياضي على مضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 87 لينجح الإيفواري فوسيني كوليبالي في إحراز هدف التقدم للترجي.
وجاء تأهل الترجي إلى المربع الذهبي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف.
بذلك، أصبح الترجي ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي بعدما سبقه في التأهل للدور ذاته في وقت سابق اليوم بريميرو دي أوغوستو الأنغولي.