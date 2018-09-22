الرجاء يسعى إلى تأكيد التفوق أمام "كارا برازافيل"

عمر شليخ*

تعيش مكونات نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، منذ أزيد من أسبوع، على إيقاع تعبئة شاملة، والهدف الدفع بفريق القلعة الخضراء إلى الظفر بتذكرة المرور للمربع الذهبي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، عندما يستقبل يوم غد الأحد بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء فريق كارا برازافيل الكونغولي، وتأكيد نتيجة الفوز بهدفين لواحد خلال لقاء الذهاب.

وبالرغم من كونه خطا الخطوة الأصعب إلى المربع الختامي؛ فإن الفريق الأخضر، الذي غاب عن منصات التتويج في المنافسات الإفريقية لعدة سنوات، عاقد العزم للبصم خلال موقعة الاياب على مباراة جيدة نتيجة وأداء تؤكد المسار المتميز الذي وقعه منذ دخوله غمار هذه المنافسة القارية سواء داخل أو خارج ميدانه.

ويبدو أن الأداء المقنع الذي يقدمه أشبال المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وعودة الدفء إلى البيت الرجاوي خاصة بعد انتخاب جواد الزيات مؤخرا رئيسا جديدا للفريق وامتياز اللعب في الميدان وعلى الأرضية المعشوشبة الجميلة لمركب محمد الخامس الملقب بـ"ملعب الرعب"، وكذا المؤازرة الجماهيرية الكبيرة، علاوة على العزيمة الأكيدة للاعبين، الذين يمنون النفس ببلوغ الدور النهائي لهذه المنافسة القارية، عوامل من بين أخرى من شأنها تحفيز "الرجاء العالمي" على المضي قدما نحو المباراة النهائية وإحراز لقب غاب عن خزائن النادي منذ سنة 2003 تاريخ فوز الرجاء بأول كاس للاتحاد الإفريقي على حساب كوطن سبور الكامروني.

ويدرك المسؤولون في فريق الرجاء البيضاوي أن التأهل إلى المربع الذهبي في هذه البطولة القارية سيضمن سيولة مالية مهمة، من شأنها مساعدة الفريق على تجاوز الأزمة المادية الخانقة التي يمر بها، والتي كانت سببا في الإخفاقات التي عاشها الفريق الأخضر؛ وهو ما جعل ادارة الفريق تبادر الى وضع بعض الحوافز المالية للاعبين، من أجل مواصلة المشوار الإفريقي بنجاح.

وفي قراءتهم لهذه المباراة، يجمع المحللون الرياضيون على أن الصحوة التي تشهدها كرة القدم المغربية في الآونة الاخيرة، سواء على مستوى منتخب الكبار، الذي وقع على حضور جيد في مونديال روسيا وفوز الفريق الوطني ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وتتويج الوداد الرياضي بلقب بطل عصبة الأبطال الإفريقية، وكذا الحضور المتميز للأندية المغربية في المنافسات الإفريقية سيكون لها الأثر الإيجابي على نفسية لاعبي الرجاء للبصم على مباراة متميزة تربط حاضر النادي بماضيه التليد الغني بالألقاب والبطولات على الصعيدين الوطني والقاري.

وأكد المحللون أن عبور الفريق إلى المربع الذهبي يمر بالضرورة عبر تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب، مبرزين أن الفريق الذي يتمتع بعمق في اللعب ويطبق باحترافية الخطط والجمل التكتيكية التي يرسمها المدرب غاريدو يبصم في الآونة الأخيرة على أداء جيد ممزوج بالفرجة الكروية التي غالبا ما ميزت الفريق الأخضر عن باقي الفرق المغربية.

وما يبعث الارتياح في صفوف فريق الرجاء الرياضي كون اللاعبين يتعاملون باحترافية مع الظروف والأجواء التي ستمر فيها المباراة، حيث أكدوا في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة الذهاب أن النتيجة المحققة في الكونغو لا تعني أن الفريق ضمن رسميا مقعده في نصف النهائي، مشددين على ضرورة عدم استصغار الخصم وخوض المباراة بالجدية اللازمة.

وفي هذا السياق، اعتبر العميد بدر بانون أن تحقيق الفوز في لقاء الذهاب "لا يعني بتاتا أننا حسمنا التأهل الى المربع الذهبي"، مشددا على أن لقاء الإياب "يتطلب الكثير من الحيطة والحذر من خصم متمرس على الساحة الإفريقية".

وأضاف بانون أن عناصر فريق الرجاء الرياضي تحذوها رغبة جامحة لتحقيق نتيجة إيجابية، وتنتظر من الجمهور الغيور تقديم الدعم الكامل.

من جهته، حذر المهاجم زكرياء حدراف من مغبة الاستهتار بفريق كارا برازافيل في مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية، مؤكدا أنه "بالرغم أن الفوز ذهابا يحقق أفضلية لنا، لأننا انتصرنا على ملعب المنافس؛ فإن هذا لا يعني أننا حسمنا التأهل رسميا، بل هناك مباراة أخرى من 90 دقيقة، وينبغي التعامل معها بالجدية اللازمة".

واستطرد قائلا: "ندرك أن هناك جمهورا عريضا ينتظر منا الكثير، وسنحاول إسعاده بتحقيق التأهل، ومواصلة المشوار حتى آخر محطة في هذه المسابقة".