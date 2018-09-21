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الرئيسية | رياضة | برشلونة يضع المغربي أمين حارث تحت المجهر‬

برشلونة يضع المغربي أمين حارث تحت المجهر‬

برشلونة يضع المغربي أمين حارث تحت المجهر‬
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 23:20

أبدى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اهتمامه بخدمات الدولي المغربي أمين حاريث، لاعب شالكة الألماني، وقرر متابعته للوقوف على مدى تطور مستواه في أفق الاستفادة من خدماته الموسم المقبل رفقة أسماء أخرى وضعت ضمن رؤية أهداف السوق المستقبلية للفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن أعضاء الإدارة الفنية مع المدير الرياضي بيب سيغورا وإيريك أبيدال راقبوا العديد من اللاعبين في ملاعب مختلفة فور انطلاق الجولة الأولى بمسابقة دوري الأبطال وتم إرسال كشافة الفريق إلى عدة ملاعب لمتابعة بعض اللاعبين مثل أدريان رابيوت (ليفربول-باريس سان جيرمان)، وفرينكي دي جونغ (أجاكس-أيك) وبول بوغبا (يونج بويز-مانشستر يونايتد)، للوقوف على مدى تطورهم وقدرتهم على الانسجام ضمن أسلوب وخطط الفريق.

وقامت الإدارة التقنية بإرسال الكشاف رامون بلانيز إلى ملعب فيلتنس آرينا، الذي احتضن مباراة شالكة 04 وبورتو البرتغالي لمتابعة ثلاثي خط الوسط أمين حاريث وسوات سيردار ونبيل بن طالب.

وخاض أمين حاريث، المنتقل إلى شالكة قبل عام بثمانية ملايين أورو قادما من نانت الفرنسي، ست دقائق رفقة ناديه أمام بورتو البرتغالي. ويعتبر اللاعب من بين أهداف برشلونة المستقبلية ويراقبه النادي عن كثب للوقوف على مدى تطوره ونضجه كونه من الأسماء المرشحة للعب في الكامب نو، إن أظهر من الإمكانات ما يخول له ذلك.

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