إبراهيموفيتش يسير نحو نادي "مالمو السويدي"

هسبريس - د.ب.أ

قال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم السبا، إنه لا يستبعد إنهاء مسيرته الاحترافية في السويد ، مرجعا السبب في ذلك إلى أنه لم يسبق له اعتلاء منصة التتويج بالدوري في بلاده.

واعتلى المهاجم المخضرم منصات التتويج بالدوري في إسبانيا مع برشلونة، وفي إيطاليا مع آسي ميلانو وإنتر ميلانو، وفي هولندا مع أياكس، وكذلك في فرنسا مع باريس سان جيرمان، لكنه لم يتوج مع مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي، كما لم يقف على منصة التتويج بالدوري السويدي.

وقال إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي حاليا، في حديث للمدون والإعلامي السويدي أليكس شولمان: "لم أغلق أي أبواب. ولا يزال هناك لقب أفتقده".

واضاف إبراهيموفيتش أنه إذا عاد للعب في السويد سيفكر فقط في الانضمام إلى فريقه السابق "مالمو إف.إف"، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان من الممكن أن يلعب لفريق "آيك سولنا"، متصدر الدوري السويدي الممتاز.

وقال إبراهيموفيتش: "لا فرصة لذلك. يمكن فقط اللعب لمالمو. وسيفوز مالمو بلقب الدوري السويدي".